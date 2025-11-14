Chàng trai 30 tuổi trí tuệ tụt xuống như trẻ lên 3 vì thói quen nhiều người làm hàng đêm

Trong vòng một tháng, Khoa Nhiễm Trường Đại học Ninh Ba, Bệnh viện Phụ thuộc số 1 (Trung Quốc), đã tiếp nhận 8 ca viêm màng não liên tiếp , độ tuổi trung bình chỉ 26, bệnh nhân nhỏ nhất mới 16 tuổi.

Chàng trai 25 tuổi, anh Lý, thường xem video trên điện thoại đến 3-4 giờ sáng. Tháng 10 vừa qua, anh bắt đầu sốt, nhiệt độ lên tới 38 độ C kèm đau đầu liên tục, mặc dù đôi khi không sốt vẫn cảm thấy đầu căng nặng. Ban đầu, anh nghĩ là do thiếu ngủ, nhưng khi tình trạng kéo dài hơn một tuần, anh mới tới viện.

Chụp cộng hưởng từ não cho thấy “màng não hai bên trán - thái dương hơi dày kèm tăng cường tín hiệu” , gợi ý viêm màng não. Sau 5 ngày điều trị kháng virus, tình trạng của anh cải thiện và được xuất viện.

Trường hợp nặng hơn là anh Trương (30 tuổi), thường chơi game đến sáng. Một hôm, anh vắng mặt ở nơi làm việc, được phát hiện trong ký túc xá sốt cao, nói năng lơ mơ , được đưa ngay đến viện.

Trên đường tới viện, tình trạng anh xấu đi nhanh chóng, khi chuyển đến Bệnh viện Phụ thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), anh đã hôn mê. Chẩn đoán “viêm màng não do virus kèm viêm não” , nghĩa là cả màng não lẫn tổ chức não thực chất đều bị nhiễm trùng.

Sau điều trị, anh thoát khỏi nguy cơ tính mạng nhưng để lại di chứng nặng trí tuệ tụt về mức trẻ 3 tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân .

Tại sao thức khuya lại dễ gây viêm màng não?

Bác sĩ Qian Guoqing, Phó Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Phụ thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc) giải thích, nguyên nhân liên quan mật thiết đến hàng rào máu - não và sức đề kháng .

- Hàng rào máu - não như “lá chắn bảo vệ” não, ngăn vi khuẩn, virus xâm nhập. Thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học , tăng tính thấm của hàng rào, virus dễ xâm nhập.

- Suy giảm miễn dịch: Thức khuya làm giảm hoạt tính tế bào miễn dịch, vi khuẩn hay virus vốn sống hòa bình trong cơ thể sẽ “tấn công” khi cơ thể yếu.

- Rối loạn hệ thần kinh - nội tiết: Kéo dài khiến khả năng chống nhiễm trùng giảm hơn nữa.

Trong các virus gây viêm màng não thường gặp, herpes virus phổ biến nhất, tiếp theo là virus đường ruột . Nếu được điều trị sớm, bệnh nhẹ có thể hồi phục sau 5-7 ngày mà không để lại di chứng.

Tuy nhiên, nếu chậm trễ điều trị, viêm não có thể gây co giật, liệt chi, bí tiểu, rối loạn nhận thức , thời gian phục hồi 3-6 tháng, thậm chí ảnh hưởng suốt đời.

Hầu hết các loại viêm màng não đều gây: sốt, đau đầu, cứng cổ , kèm theo buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, buồn ngủ, phản ứng chậm. Người già hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch có thể không có cứng cổ hay sốt.

Để phòng tránh, bạn nên:

- Duy trì lịch sinh hoạt điều độ , tránh thức khuya kéo dài, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

- Dinh dưỡng đầy đủ , tập thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng.

- Vệ sinh cá nhân , rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào miệng, mũi, mắt.

Nguồn và ảnh: Sohu