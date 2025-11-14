Bé trai 12 tuổi xuất huyết tiêu hóa, 3 tháng nhập viện 2 lần vì loại vi khuẩn 70% dân số Việt Nam nhiễm

Lần đầu nhập viện, bé T.T.T (12 tuổi) có biểu hiện đau bụng vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, đi ngoài phân táo, rắn, 2 ngày đại tiện 1 lần, kèm theo đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi và kém ăn. Nội soi phóng đại thực quản - dạ dày - tá tràng ghi nhận xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng Forrest Ib, bệnh nhân được cầm máu ngay bằng phương pháp điện đông và nhập viện điều trị nội trú.

Sau 3 ngày, bé T. được xuất viện, kê đơn điều trị ngoại trú, hẹn tái khám sau 6 tuần, kết hợp thực hiện test HP (do thời điểm nằm viện trong dạ dày có nhiều máu, test HP nhanh qua urease có thể âm tính giả do máu trong dạ dày ảnh hưởng đến pH).

Hình ảnh nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ghi nhận xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ do loét hành tá tràng Forrest Ib

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị ngoại trú bệnh nhân không tuân thủ sử dụng thuốc, không tái khám đúng hẹn. 3 tháng sau, bé T. lại xuất hiện đau bụng, buồn nôn, mệt, ăn nên được người nhà đưa đến bệnh viện khám lại. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ do thiếu sắt (MCV 80 fL, ferritin 12,7 ng/mL).

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ghi nhận xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng Forrest IIC. Test HP tại vị trí hang vị dạ dày cho kết quả dương tính.

Kết quả nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng trong lần nhập viện thứ 2 của bệnh nhân

Thông thường, loét Forrest IIC thường ít nguy cơ chảy máu tái phát hơn nhóm Forrest I–IIA, tuy nhiên, trường hợp bé T. cần nhập viện để theo dõi và điều trị nguyên nhân. Quan trọng nhất là hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc triệt HP, do một số trường hợp bị mệt khi sử dụng thuốc, dẫn đến nguy cơ bỏ thuốc cao.

Sau 3 ngày, bệnh nhân được xuất viện và kê đơn điều trị ngoại trú.

Theo BSCKI.BSNT Phạm Văn Quang, Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatec, xuất huyết tiêu hóa có thể gặp ở nhiều vị trí khác nhau như thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, đại tràng hay trực tràng. Mức độ chảy máu có thể dao động từ nhẹ, thoáng qua cho đến ồ ạt, đột ngột, gây tụt huyết áp và đe doạ tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Có nhiều nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, nhưng loét dạ dày - tá tràng là phổ biến nhất. "Thủ phạm" chính dẫn đến tình trạng này là vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy, khoảng 70% dân số nước ta nhiễm HP. Ở trẻ em, đây là nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết tiêu hóa trên. Sau khi kiểm soát xuất huyết, mục tiêu điều trị dài hạn là diệt trừ HP để phòng tái phát.

BS khuyến cáo, để bệnh không tái phát, việc tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị là vô cùng quan trọng. Phụ huynh cần đảm bảo trẻ uống thuốc đúng liều, tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối không bỏ thuốc giữa chừng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống hợp lý và sinh hoạt điều độ cũng góp phần giảm nguy cơ tái phát xuất huyết tiêu hóa.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý cho trẻ sử dụng thuốc.