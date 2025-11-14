Vì sao không nên uống nước trước khi ngủ?

Chính thói quen này có thể phá vỡ nhịp sinh học, khiến bạn giật mình thức giấc giữa đêm nhiều lần mà không hiểu lý do.

1. Sự thật đằng sau việc “thức dậy đi vệ sinh” lúc nửa đêm

- Thận hoạt động chậm lại khi ngủ: Ban đêm, tốc độ lọc của thận giảm khoảng 30% so với ban ngày. Nếu uống nước ngay trước giờ ngủ, thận sẽ phải “làm tăng ca”, tạo ra nhiều nước tiểu hơn bình thường.

- Bàng quang nhạy cảm hơn khi nằm ngủ: Khi bạn nằm, áp lực lên bàng quang tăng lên. Chỉ cần một lượng nhỏ nước tiểu cũng đủ tạo cảm giác buồn tiểu mạnh. Với người lớn tuổi, cơ bàng quang yếu hơn, việc này xảy ra thường xuyên hơn.

- Giấc ngủ sâu bị gián đoạn: Mỗi lần thức dậy giữa đêm, cơ thể cần 15-20 phút để quay lại trạng thái ngủ sâu. Nếu lập lại nhiều lần, giấc ngủ trở nên “vụn vỡ”, khiến sáng dậy mệt mỏi dù ngủ đủ thời gian.

2. Những tác động âm thầm khác đến cơ thể

- Mặt dễ bị sưng vào buổi sáng: Uống quá nhiều nước trước khi ngủ khiến cơ thể tích nước, nhất là quanh mắt. Vì ban đêm hệ bạch huyết hoạt động chậm, nước không được dẫn lưu kịp, dẫn đến sưng mặt và bọng mắt.

- Nguy cơ trào ngược dạ dày tăng cao: Nằm ngay sau khi uống nhiều nước có thể làm loãng dịch vị và kích thích cơ thể tiết thêm acid, khiến trào ngược xảy ra dễ hơn. Người bị trào ngược dạ dày- thực quản càng phải chú ý.

- Rối loạn điện giải: Nạp quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể làm hạ nồng độ natri trong máu, gây đau đầu, buồn nôn, chóng mặt.

3. Uống nước đúng cách để ngủ ngon hơn

- Hạn chế uống nước trong vòng 2 giờ trước khi ngủ: Tổng lượng nước buổi tối nên dưới 200 ml, chia đều sau bữa ăn để cơ thể hấp thụ từ từ.

- Uống nước ngay khi thức dậy: Một cốc nước ấm buổi sáng giúp bù lại lượng nước mất qua hơi thở, đồng thời kích thích nhu động ruột.

- Chia nhỏ lượng nước trong ngày: Tốt nhất mỗi giờ bổ sung 100-150ml thay vì uống dồn một lúc.

4. Lưu ý cho từng nhóm đặc biệt

- Người có bệnh tim mạch: Nên tuân theo chỉ định bác sĩ, tránh để lượng chất lỏng về đêm thay đổi đột ngột.

- Nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt: Nên hạn chế uống nước sau bữa tối để giảm số lần tiểu đêm.

- Người dùng thuốc lợi tiểu: Cần theo dõi thời điểm thuốc phát huy tác dụng và trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh giờ uống thuốc.

