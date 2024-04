Anh từng góp mặt trong The Magician on the Skywalk, Danger Zone, Mad Doctor... Năm 2022, anh đoạt giải Kim Mã cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện trong Bad Education. Ngoài ra, sao nam từng góp mặt trong danh sách đề cử Diễn viên mới xuất sắc và Nam phụ xuất sắc trong LHP Điện Ảnh Đài Bắc 2020 qua phim Hạ bán trường.