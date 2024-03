Kristen Stewart và người tình đồng giới trữ đông trứng để sinh con, có tiết lộ gây chú ý về hôn lễ

Ngày 28/3, Page Six đưa tin Kristen Stewart là khách mời của podcast Not Skinny But Not Fat. Tại đây, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ về dự định của cô với người yêu đồng giới Dylan Meyer.

Theo Kristen Stewart, cô và Dylan Meyer đều muốn có em bé vào thời điểm thích hợp. Họ đã bắt đầu thảo luận việc sẽ mang thai như thế nào cũng như khả năng mang phôi thai của nhau từ đầu năm nay. Kristen Stewart tiết lộ cô và người yêu đều đã hoàn tất việc đông lạnh trứng để đảm bảo mong muốn sinh con có thể được thực hiện trong tương lai.

Kristen Stewart cho biết cô và Dylan Meyer đã đi đông lạnh trứng

Về kế hoạch tổ chức hôn lễ, Kristen Stewart chia sẻ cô và Dylan Meyer vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên Twilight, không loại trừ khả năng lễ cưới sẽ diễn ra sau khi cô quay xong bộ phim đầu tay do bản thân làm đạo diễn. "Tôi và Dylan Meyer không có 1 kế hoạch chắc chắn nào cho ngày trọng đại của mình. Có thể hôn lễ sẽ diễn ra sau vài năm nữa khi tôi hoàn thành xong bộ phim đầu tay, được chuyển thể từ hồi ký The Chronology of Water, dưới cương vị đạo diễn", Kristen Stewart nói.

Kristen Stewart và biên kịch Dylan Meyer gặp nhau lần đầu trên phim trường American Ultra vào năm 2013 nhưng sau đó mất liên lạc. 6 năm sau, họ tái hợp trong bữa tiệc sinh nhật 1 người bạn và nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm. Đến năm 2021, cả 2 đính hôn. Sau khi công khai hẹn hò, Kristen Stewart và Dylan Meyer quấn quýt nhau không rời.

Kristen Stewart và biên kịch Dylan Meyer có nhiều năm hẹn hò không quá ồn ào. Cả 2 đã tính đến chuyện hôn nhân

Nói về chuyện tình yêu đồng giới của mình, Kristen Stewart chia sẻ: "Tôi đã gặp đúng người, và bạn gái có cùng sở thích với tôi. Chúng tôi dành thời gian cho nhau, hỗ trợ nhau và trở nên mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau. Điều đó thật tuyệt vời".

