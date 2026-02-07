Chân dung giang hồ "Tài đen" cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giam đối tượng Phạm Anh Tài (tức "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng hôm 19-1, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, công an các địa phương khẩn trương truy xét.

Qua thông tin tài liệu thu thập được, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) thì nổi lên đối tượng Tài đen có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Phạm Anh Tài bị bắt giữ sau khi cướp ngân hàng và khai nhận thêm hành vi giết người

Qua nghiên cứu, lực lượng công an thấy rằng đối tượng Tài đang bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum cũ truy nã về hành vi "giết người" vào năm 2018.

Công an xác định đối tượng Tài có hành vi sử dụng súng AK khi gây án. Dưới tay Tài có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng.

Theo tài liệu trinh sát thu thập, lực lượng công an xác định Tài đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm, luôn mang theo súng quân dụng (trước đây đối tượng sử dụng súng AK để gây án) nên nhiều khả năng đối tượng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt.

Chính vì vậy, Ban chuyên án xác định việc truy bắt đối tượng nhanh chóng thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt và nhân dân. Nhiều khả năng, ngoài 2 đối tượng trên thì sẽ còn đối tượng khác với vai trò giúp sức hoặc che giấu nên phải xác định chính xác để nhanh chóng, kịp thời bắt giữ, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.



Đối tượng Lê Văn Ân, đàn em cùng tham gia cướp ngân hàng với Phạm Anh Tài

Khi đủ tài liệu, chứng cứ và đảm bảo các yếu tố an toàn, công an đã triển khai lực lượng nhanh chóng bắt giữ Phạm Anh Tài cùng đàn em là Lê Văn Ân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Qua khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chì, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Phạm Anh Tài cũng khai nhận tối ngày 5-8-2018, tại quán Bar Window (đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ) đã tham gia vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Khi đó, Phạm Anh Tài đã sử dụng súng AK làm hung khí giết người.

CLIP: Toàn cảnh quá trình bắt nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai



