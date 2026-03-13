Chân dung chú bảo vệ và cô lao công hot nhất Hà Nội: Người có bằng Cử nhân nghệ thuật, người "bắn tằng tằng" nhiều ngoại ngữ!

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xôn xao trước những câu chuyện về các nhân viên bảo vệ, lao công tại các trường đại học sở hữu nền tảng tri thức đáng nể. Điểm chung của họ là sự chuyển hướng công việc đầy bất ngờ: từ những người có bằng cử nhân, từng là quản lý thiết kế hay giáo viên ngoại ngữ, họ chọn gắn bó với những công việc chân tay thầm lặng. Câu chuyện về chú bảo vệ tại Đại học Bách khoa Hà Nội và cô lao công tại Đại học Hà Nội đã thay đổi cái nhìn của nhiều người về những "nhân vật ẩn mình" giữa giảng đường.

Chú bảo vệ Bách khoa và tấm bằng Cử nhân nghệ thuật

Tại tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội, sự xuất hiện của chú Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1978) đã thu hút sự chú ý đặc biệt của sinh viên và giảng viên qua bức tranh khổ lớn mang tên "Kiến tạo tương lai số". Đây là tác phẩm chú tự tay thực hiện để trao tặng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau bộ đồng phục bảo vệ là một người có nền tảng đào tạo bài bản về mỹ thuật và hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thiết kế.

Chú Nguyễn Văn Tâm vốn tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật, khoa Tạo dáng Công nghiệp tại Viện Đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) vào những năm 2000. Trước đó, chú từng theo học vẽ với một số giảng viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Về kinh nghiệm chuyên môn, chú Tâm có quá trình công tác dài từ năm 2004 đến 2022 trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Trong suốt 18 năm đó, chú từng đảm nhận các vị trí quản lý như trưởng nhóm (team leader), trưởng phòng thiết kế và làm việc trực tiếp với nhiều đối tác lớn trong nước cũng như các chủ đầu tư nước ngoài.

Chú Nguyễn Văn Tâm. Ảnh: Sinh viên Việt Nam

Quyết định rẽ hướng sang công việc bảo vệ vào tháng 6/2025 của chú bắt nguồn từ mong muốn tìm kiếm sự cân bằng sau những biến cố trong công việc và cuộc sống vào năm 2022. Chú chọn môi trường đại học một phần để quan sát thực tế đời sống sinh viên, qua đó hiểu thêm về áp lực học tập của thế hệ trẻ, trong đó có con của chú. Đáng chú ý, gia đình chú cũng có nền tảng học vấn cao khi vợ chú là Thạc sĩ đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu.

Trong quá trình làm việc, chú Tâm thường tận dụng các ca trực đêm (từ 18h đến 6h sáng hôm sau) hoặc các ngày nghỉ lễ để vẽ tranh. Dù đã thay đổi môi trường làm việc, chú vẫn giữ quan điểm sống nghiêm túc với 7 chữ: "Tâm - Trí - Nghĩa - Thật thà - Dũng cảm". Chú dự định trong tương lai sẽ sắp xếp thời gian để quay lại phát triển mảng tranh hội họa chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn duy trì công việc hiện tại.

Nữ lao công 55 tuổi và khả năng ngoại ngữ xuyên lục địa

Nếu ở Đại học Bách khoa có chú bảo vệ là cử nhân nghệ thuật, thì tại Đại học Hà Nội (HANU), bà Liuda (55 tuổi) lại khiến nhiều người kinh ngạc bởi vốn ngoại ngữ phong phú. Bà Liuda mang trong mình dòng máu Triều Tiên, sinh ra tại Uzbekistan và từng có 10 năm sinh sống tại Tajikistan. Với lý lịch di cư qua nhiều quốc gia, bà có khả năng nói tiếng Nga như người bản địa.

Trước khi trở thành nhân viên quét dọn môi trường tại HANU, bà Liuda từng là giáo viên dạy tiếng Nga. Bà đến Việt Nam vào tháng 8/2009 cùng chồng, một cựu lao động xuất khẩu tại Nga. Thời điểm mới về nhà chồng ở Hà Nội, bà gần như không thể giao tiếp do vốn tiếng Việt ít ỏi. Tuy nhiên, bà đã chủ động thuê giáo viên và sinh viên dạy kèm tại nhà trong 3 tháng để nhanh chóng hòa nhập.

Hiện nay, bên cạnh công việc dọn dẹp vệ sinh 8 tiếng mỗi ngày tại trường, bà Liuda còn nổi tiếng với khả năng giao tiếp sơ bộ bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp khi gặp giáo viên hoặc sinh viên nước ngoài. Bà cho biết việc biết nhiều thứ tiếng phần lớn do cuộc sống lưu lạc và sự tò mò khi làm việc trong môi trường chuyên đào tạo ngoại ngữ. Bà thường xuyên hỏi sinh viên cách chào hỏi, trao đổi đơn giản bằng các ngôn ngữ khác nhau rồi tự học theo để giao tiếp.

Cô Liuda. Ảnh: Dân Trí

Đáng trân trọng hơn, cả hai vợ chồng bà đều biết nhiều ngoại ngữ và từng có thời gian dài dạy kèm tiếng Nga cho sinh viên tại nhà riêng. Hiện tại, dù không còn dạy tại nhà do sự phát triển của Internet, bà vẫn nhận kèm miễn phí cho những sinh viên có nhu cầu học trực tiếp để tiến bộ nhanh hơn. Gắn bó với Đại học Hà Nội gần chục năm, bà Liuda chia sẻ mong muốn tiếp tục làm việc lâu dài tại Việt Nam, nơi hai con của bà đã học tập và trưởng thành.

Câu chuyện về chú Nguyễn Văn Tâm và bà Liuda cho thấy học vấn và tri thức luôn có giá trị tự thân, dù người sở hữu chúng đang đảm nhận bất cứ vị trí công việc nào. Sự xuất hiện của những "cao thủ" ẩn mình này không chỉ tạo nên những hình ảnh đẹp giữa lòng đại học mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi và sự tận tâm với nghề nghiệp, bất kể đó là công việc trí óc hay lao động chân tay.

Tổng hợp: Sinh viên Việt Nam, Dân Trí