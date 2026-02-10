Câu chuyện "ngược đời" tại WeChoice Awards 2025: Bác sĩ được vinh danh từng nhờ mọi người "LÀM ƠN ĐỪNG VOTE!"!

Với y học Việt Nam, thông tim bào thai xuyên tử cung là một cột mốc mang tính khai mở. Với các bác sĩ trong ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1, đó là hành trình dài của tri thức, kỷ luật và những quyết định không được phép sai.

Ở ca đầu tiên, trái tim thai nhi chỉ nhỏ như một quả dâu tây. Mỗi thao tác đều phải chính xác đến từng milimet. Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến tim ngừng đập ngay trong tử cung.Trong ê-kíp ấy, Bệnh viện Từ Dũ đảm nhiệm vai trò sản khoa, gây mê, chăm sóc trước sinh và xử trí trong buồng tử cung. Bệnh viện Nhi Đồng 1 giữ vai trò then chốt ở khâu chẩn đoán tim thai chuyên sâu và trực tiếp can thiệp lên trái tim chưa chào đời.

Suốt hai năm, từ ca đầu tiên đầy dè dặt đến những ca can thiệp ngày càng phức tạp, kể cả các trường hợp có yếu tố nước ngoài, ê-kíp đã thực hiện thành công 13 ca thông tim bào thai xuyên tử cung. Những kết quả ấy không đến từ phép màu, mà từ nhiều năm chuẩn bị âm thầm và sự phối hợp bền bỉ giữa hai bệnh viện.

Hành trình y học đặc biệt đó đã được cộng đồng ghi nhận tại WeChoice Awards. Ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn, đồng thời được Hội đồng thẩm định lựa chọn là Top 5 Đại sứ Truyền cảm hứng - những con người được tin rằng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Một ngày sau lễ trao giải, bác sĩ Đỗ Thị Cẩm Giang (Chuyên gia siêu âm tim, Bệnh viện Nhi Đồng 1) mới viết những dòng chia sẻ đầu tiên về trải nghiệm của mình, với một góc nhìn rất khác.

Theo bác sĩ Giang, ngày hôm đó bắt đầu như bao ngày khác ở Bệnh viện Nhi Đồng 1: siêu âm tim thai, hội chẩn, những ca bệnh đang chờ. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh, gần như “tranh thủ”, vì ngoài kia vẫn còn sản phụ đợi đến lượt.“WeChoice đến rất tình cờ.

Hôm đó đang làm việc và được gọi lên phỏng vấn, ừ thì ai hỏi gì nói đó, lẹ còn ra siêu âm bầu đang chờ.

Sau đó mới biết đó là ghi hình cho WeChoice Awards, hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng. Chưa từng biết WeChoice trước đây. Sau đó là tâm trạng bực mình và nhờ mọi người “LÀM ƠN ĐỪNG VOTE” và thấy đó không phải là một sân chơi ngành mình và tôi không muốn “chơi”.

Đến ngày diễn ra Gala WeChoice, bác sĩ Giang bị “triệu tập” về dự lễ, đành bỏ buổi đi chơi cùng khoa. Mọi thứ diễn ra đúng như chị hình dung: một chương trình được đầu tư công phu, chỉn chu, còn bản thân chị - một người thuộc thế hệ 8X, “bẻ đôi nốt nhạc còn không biết” - thì cảm thấy mệt theo một cách rất khác, thậm chí còn mệt hơn cả việc đứng suốt trong phòng can thiệp.

Dòng chia sẻ của bác sĩ Giang trên mạng xã hội

Thế nhưng, cảm xúc ấy bắt đầu thay đổi khi bắt đầu diễn ra trường đoạn nội dung tôn vinh 21 đề cử ở hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng được xướng tên.

21 đề cử lần lượt xuất hiện trên màn hình - những câu chuyện mà chị thừa nhận mình chưa từng mở xem trước đó. Và trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bật lên rất rõ ràng: SAO TRÊN ĐỜI NÀY NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP VẬY…” - Từ cô giáo dạy học cho bệnh nhân ung thư, đội cứu hộ 116 miễn phí, huấn luyện viên 75 tuổi, đến những ca sĩ trẻ mang giấc mơ Việt ra đấu trường quốc tế – mỗi người, theo cách riêng, đều đang làm nên những điều phi thường.

“Vậy ra điểm chung giữa thế hệ trẻ và chúng tôi vẫn có: TÔN VINH SỰ TỬ TẾ VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN. Tôi nghĩ đây chỉ là sự đại diện, còn đâu đó ngoài đời rất rất nhiều những sự tử tế khác âm thầm và không cần được gọi tên hay vinh danh vì đó là bản năng của họ.

Lửa nghề y chúng tôi luôn có từ những ca hiến tạng, những ca ghép tim thành công, những ca bệnh nhân được sống lại, những kỹ thuật mới từ các đồng nghiệp... Lửa nghề còn từ những thầy cô, những đàn anh đàn chị và kể cả những đàn em vượt khó để hoàn thiện chính mình.

Xin cảm ơn BTC WeChoice, cám ơn Ban Giám đốc 2 Bệnh viện đã cho chúng tôi gia nhập showbiz, biết thảm đỏ là gì. Chúng tôi hay nói đùa đây là ekip 'TRỜI ĐỘ'.

Lần đầu tiên ngành y được lên truyền thông, được giải thưởng từ cộng đồng, tôi nghĩ nó không nằm ở 1 ekip mà dành cho cả 1 cộng đồng nhân viên y tế đang dần ngày càng gần gũi hơn và vươn tầm cao hơn.

Cám ơn rất nhiều vì tất cả”, bác sĩ Giang viết.

Bác sĩ Đỗ Thị Cẩm Giang (Chuyên gia siêu âm tim, Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Trong hành trình thông tim bào thai xuyên tử cung - kỹ thuật thuộc nhóm khó nhất của y học hiện đại - áp lực đặt lên từng cá nhân, nhưng thành công lại là của cả tập thể.

Có lẽ vì vậy, khi bước ra khỏi không gian bệnh viện để đứng trước WeChoice, bác sĩ Giang không xem đây là vinh danh cho riêng mình, hay cho riêng một ê-kíp.

Bác sĩ Giang cùng các thành viên trong Ê-kip đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 đến dự Gala WeChoice Awards 2025

Bác sĩ Giang nhớ lại, với ca can thiệp đầu tiên, số lần hội chẩn lên tới 6-7 lần. Mỗi cuộc họp là một lần cân nhắc lại toàn bộ kịch bản: chỉ định, nguy cơ, khả năng thành công, những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thậm chí, khi sản phụ đã được đưa lên bàn mổ vẫn được mời xuống phòng hội chẩn để tiếp tục xin ý kiến lần cuối với PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng BGĐ bệnh viện. Sản phụ được hỏi lại một lần nữa: có đồng ý thực hiện ca can thiệp hay không và có tin tưởng vào ê-kíp hay không? “Bệnh nhân trả lời dứt khoát 100%”, bác sĩ Giang kể.

“Can thiệp thông tim ở trẻ em đã không hề đơn giản, còn thông tim bào thai thì mức độ khó tăng lên gấp nhiều lần. Áp lực đặt nặng lên toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế. Nếu có bất cứ điều gì không may xảy ra, trách nhiệm cuối cùng sẽ thuộc về lãnh đạo bệnh viện”, BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ.

Nhưng “nút đẩy” cuối, mạnh mẽ nhất khiến các bác sĩ không cho phép mình bỏ cuộc, lại đến từ một nơi khác: niềm tin của gia đình bệnh nhân.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, khi mọi rủi ro đều được nói rõ, khi không ai dám chắc điều gì, gia đình đã chọn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ. Họ ký vào quyết định can thiệp với một niềm tin gần như tuyệt đối, hơn cả 100% rằng các bác sĩ sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho con mình.

“Chính ánh mắt và niềm hy vọng của gia đình khiến chúng tôi không cho phép mình bỏ cuộc”, BS.CK2 Đỗ Thị Cẩm Giang hồi tưởng. “Khi người nhà đã tin mình đến vậy, mình chỉ có thể làm hết sức, thậm chí vượt quá giới hạn của bản thân”.

Trong số 13 ca can thiệp tim bào thai đã thực hiện thành công, có những em bé khi chào đời được gia đình đặt tên theo tên của các bác sĩ trong ê-kíp, như một cách rất riêng để ghi nhớ hành trình sinh tử đã đi qua.

Ở ca can thiệp đầu tiên, em bé được bố mẹ đặt tên là Vũ Hoàng Hải, lấy theo tên BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Với ca can thiệp thứ hai, em bé mang tên Hương Giang, được ghép từ tên của hai nữ bác sĩ gắn bó mật thiết với ca bệnh: BS.CKII Trịnh Nhựt Thu Hương và BS.CKII Đỗ Thị Cẩm Giang.Được biết, một ca can thiệp thông tim bào thai xuyên tử cung trên thế giới dao động từ 130 - 140.000 USD. Ở Việt Nam, dịch vụ hướng tới tất cả những người dân. Đặc biệt, sau khi Bộ Y tế thông qua, mỗi ca phẫu thuật được tính phù hợp với khả năng chi trả của người Việt Nam và được BHYT hỗ trợ chi trả theo quy định.

Tập thể ekip của 2 bệnh viện đều có mặt đầy đủ tại Đêm Gala WeChoice 2025.

Ngày hôm nay, khi kỹ thuật can thiệp tim bào thai đã được Bộ Y tế chính thức phê duyệt, khi Việt Nam dần trở thành điểm đến cuối cùng của những ca bệnh khó trong khu vực, những trái tim bé nhỏ được cứu sống trong tử cung không chỉ là thành quả của y học, mà còn là lời khẳng định lặng lẽ: y học Việt Nam đã và đang đi những bước dài, vững chắc, bằng tri thức, lòng dũng cảm và một tinh thần nhân văn không biên giới.

Và hành trình kỳ diệu ấy vẫn đang được viết tiếp…