Cất trứng trong tủ lạnh kiểu này khác nào "nuôi cấy" vi khuẩn, kéo sức khỏe cả gia đình đi xuống

Nhiều người có thói quen mua trứng về rồi cho ngay vào tủ lạnh mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng thực tế, chính cách bảo quản tưởng chừng "chuẩn không cần chỉnh" này lại đang vô tình biến trứng thành ổ vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả nhà.

1. Đừng rửa trứng trước khi cất tủ lạnh

Lớp vỏ trứng tuy bám một ít bụi bẩn nhưng lại có một lớp màng tự nhiên bảo vệ giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Nếu bạn rửa sạch lớp vỏ trứng rồi mới cho vào tủ lạnh, lớp màng bảo vệ sẽ bị phá vỡ, kết quả là vi khuẩn từ môi trường bên ngoài - kể cả từ chính không khí trong tủ lạnh - dễ dàng thâm nhập và phát triển bên trong quả trứng.

Đặc biệt, nếu trứng bị nứt nhẹ mà mắt thường không nhìn thấy, việc tiếp xúc với nước càng khiến vi khuẩn len vào bên trong nhanh hơn. Sau vài ngày, bạn có thể ăn phải một quả trứng trông bình thường nhưng đã nhiễm khuẩn nặng từ bên trong.

Để làm sạch trứng trước khi cất trữ, tốt nhất khu mua trứng về bạn nên dùng khăn mềm ướt lau sạch, để khô rồi cất tủ lạnh. Cách này vừa hạn chế mất vệ sinh nếu vỏ bị bẩn, vừa không không khiến trứng bị mất lớp bảo vệ bên ngoài.

2. Không nên để trứng ở ngăn cửa tủ lạnh

Nhiều tủ lạnh thiết kế khay đựng trứng ở ngăn cửa nên mọi người thường tiện tay để luôn vào đó. Nhưng thực tế thì đây lại là một trong những chỗ tệ nhất để bảo quản trứng.

Ngăn cửa tủ lạnh là nơi thường xuyên bị thay đổi nhiệt độ do việc đóng mở tủ. Sự dao động nhiệt này khiến cho vi khuẩn dễ sinh sôi trên vỏ trứng, đặc biệt khi trứng đã bị mất lớp màng bảo vệ tự nhiên. Trứng để ở đây dễ bị "ngấm" vi khuẩn rồi lây lan ngược lại vào bên trong.

Chuyên gia khuyên nên để trứng ở ngăn mát phía trong, nơi có nhiệt độ ổn định hơn và ít bị tác động từ bên ngoài. Hoặc, có thể cho trứng vào hộp carton rồi mới cất tủ lạnh. Trong thời gian bảo quản, không nên lấy trứng ra để ngoài môi trường rồi lại cho vào tủ vì nhiệt độ bên ngoài sẽ khiến trứng "đổ mồ hôi", hạt nước li ti có thể thấm vào vỏ trứng khiến trứng nhanh hỏng hơn.



3. Xếp trứng sai chiều

Có một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng: chiều xếp trứng. Phần đầu to của trứng có một túi khí nhỏ giúp trứng "thở". Nếu bạn đặt đầu to xuống dưới, túi khí bị nén, tạo áp lực lên lòng đỏ, khiến trứng nhanh hỏng và mất đi sự tươi mới. Ngược lại, đặt phần đầu to lên trên sẽ giữ cho túi khí ở đúng vị trí, bảo quản trứng được lâu và giữ nguyên chất lượng bên trong.

4. Lưu ý về thời gian bảo quản trứng

Trứng để trong tủ lạnh nên dùng trong vòng 3 đến 5 tuần để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn. Một khi đã lấy ra khỏi tủ lạnh, bạn chỉ nên sử dụng trong vòng 2 tiếng. Nếu để lâu hơn ở nhiệt độ phòng, trứng rất dễ bị hỏng, sinh vi khuẩn mà mắt thường không thấy được.

Ngoài ra, 1 điểm có thể lưu ý nữa là khi bạn đập trứng vào chảo, nếu thấy lòng trắng chảy loang ra, lỏng lẻo thì khả năng cao đó là trứng cũ. Với trứng mới, kết cấu sẽ chắc chắn hơn, lòng trắng bao quanh lòng đỏ.

Nguồn: Tổng hợp