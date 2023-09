Cặp vợ chồng cho thuê tài khoản ngân hàng mỗi tháng "lãi" 300 triệu đồng: 36 công an vào cuộc điều tra, kẻ bán đứng người thân cho lừa đảo cũng phải nhận cái kết "đắng"

Theo thông tin từ Công an Trà Vinh, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 6/3/2023, Công an huyện Duyên Hải đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh xác lập chuyên án mang bí số 123Đ gồm 36 đồng chí, triển khai 4 tổ công tác tại Công an các tỉnh, thành (Sóc Trăng, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen của bị hại nhắn tin mượn tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Trước đó, vào ngày 22/12/2022, anh Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đến công an huyện Duyên trình báo khi đang đi công việc tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải thì nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm, Giang tưởng là bạn vì có hình đại diện của vợ chồng bạn nên đã chấp nhận yêu cầu.

Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để Giang chuyển vào. Vì chỗ bạn thân nên Giang lập tức chuyển tiền cho bạn mượn; đồng thời khi chuyển tiền Giang cũng có kiểm tra tên chủ tài khoản cũng trùng khớp với tên bạn mình là Huỳnh Văn Tâm nên đã không nghi ngờ. Sau khi đã chuyển khoản, Giang liền gọi điện thoại thông báo mình đã chuyển số tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp công tác, Ban Chuyên án đã phối kết hợp với các cơ quan và Công an ở các tỉnh, thành phố có liên quan, phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành có hành vi trực tiếp đến các ngân hàng, dùng thông tin cá nhân để mở nhiều tài khoản và dùng sim chính chủ để đăng ký Smart Banking, một trong số các tài khoản này do 2 đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có dấu hiệu bất minh về số tiền ra - vào trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng; riêng số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà bị hại Nguyễn Trường Giang chuyển vào được mở tại ngân hàng Vietcombank – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, sau khi nhận tiền của bị hại thì số tiền trên được chuyển ngay đến 1 tài khoản khác.

Quá trình điều tra được biết, thời gian từ ngày 1 - 22/12/2022 tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng, nhưng thời điểm này, Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê. Bằng các biện pháp công tác, Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua 5 tháng xác minh, điều tra, đến ngày 8/8/2023, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án, chia thành 4 tổ đồng loạt tiếp cận các đối tượng chính, tiến hành mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, bước đầu đã thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 vợ chồng đối tượng Tăng Văn Long (40 tuổi) và Trương Thị Quỳnh Mai (32 tuổi) cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 02 bộ Laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai đang thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, làm rõ, Long và Mai khai nhận, có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, Long cho 1 đối tượng khác thuê từ 5 - 6 triệu đồng/tháng/tài khoản; trong đó thuê của Huỳnh Văn Tâm 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên, mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2 - 3 triệu đồng/tháng và Tâm trả công cho mỗi tài khoản mình thuê từ 1 - 2 triệu đồng/tháng. Như vậy, vợ chồng Long và Mai hưởng số tiền chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Văn Long; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai và Huỳnh Văn Tâm về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hiện Công an huyện Duyên Hải đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng và những hành vi phạm tội có liên quan theo quy định pháp luật.