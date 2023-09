Cô gái liên tục nhận được số tiền khổng lồ trong tài khoản, 52 công an săn lùng 100 ngày đêm để bắt 1 kẻ lừa đảo

Cô Zhang Liang, sống tại thành phố Tân Chính, Trung Quốc hiện điều hành một siêu thị với các sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ, doanh thu của siêu thị ổn định. Cô cho biết, cô không bao giờ ngờ rằng mình lại trở thành đối tượng bị kẻ lừa đảo trên không gian mạng nhắm tới.

Theo cô Zhang Liang, khi đang bận rộn làm việc trong siêu thị thì đột nhiên cô phát hiện một khoản tiền lớn xuất hiện một cách khó hiểu trong tài khoản ngân hàng của mình. Sau đó, một người đàn ông nói giọng nước ngoài gọi điện và thông báo với cô Zhang Liang rằng, một khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô là của anh ta do chuyển khoản nhầm.

Tên lừa đảo nói với cô Zhang Liang rằng, sau nhiều lần xác minh, anh ta phát hiện ra rằng số tiền của mình đã bị chuyển nhầm cho cô Zhang Liang và anh ta muốn cô chuyển khoản lại cho anh ta. Cô Zhang Liang nhẹ dạ cả tin, làm theo yêu cầu của người đàn ông và chuyển lại cho anh ta hơn 70.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng).

Tưởng rằng sự việc bất cẩn như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng vài ngày sau, cô Zhang Liang lại nhận được số tiền khổng lồ không thể giải thích được. Không những vậy, sau khi nhận được tiền, người đàn ông kia đã đến trực tiếp siêu thị của cô và nói với cô rằng số tiền của anh ta lại bị chuyển nhầm vào tài khoản của cô Zhang Liang.

Anh ta muốn cô sẽ trả lại tiền cho anh ta bằng tiền mặt. Lần này, cô Zhang Liang tiếp tục làm theo yêu cầu của người đàn ông và trả lại cho anh ta số tiền lên tới 90.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng).

Những sự trùng hợp như vậy liên tục xảy ra, ngay lập tức làm cô Zhang Liang nghi ngờ, sau khi người đàn ông rời đi, cô Zhang Liang cũng nhận được cuộc gọi nói rằng cô đã lừa anh ta hàng nghìn NDT. Ngay lập tức, cô Zhang Liang quyết định trình báo vụ việc với công an.

Sau khi nhận được tin báo, đội công an, đội pháp chế và các lực lượng công an khác đã nhanh chóng đến siêu thị nơi xảy ra vụ việc. Qua trao đổi với cô Zhang Liang, công an nghi ngờ người đàn ông này rất có thể là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Sở công an thành phố Tân Chính, Trung Quốc cho biết, qua tìm hiểu và điều tra sơ bộ, công an phát hiện ra rằng chủ siêu thị đã nhận tổng cộng 5 khoản thanh toán khổng lồ không rõ nguồn gốc, tổng trị giá trị hơn 200.000 NDT (khoảng 657 triệu đồng).

Dựa trên những manh mối thu được, công an đã tiến hành điều tra sâu hơn và xác định rằng người đàn ông này là kẻ lừa đảo mạng viễn thông. Sau đó, qua phân tích và phán đoán báo cáo của ngân hàng, công an xác định được danh tính của người đàn ông đã từng bị bắt trước đây vì tội lừa đảo.

Vì là kẻ lừa đảo đã có nhiều kinh nghiệm nên Sở công an thành phố Tân Chính, Trung Quốc đã phải huy động 52 công an lập chiến dịch, săn lùng ngày đêm để bắt giữ đối tượng lừa đảo. Do đối tượng thường hoạt động ở các địa điểm khác nhau, liên tục sử dụng nhiều mánh khóe để đổi địa chỉ IP nhằm tránh sự truy quét của công an.

Tuy nhiên, đội ngũ 52 công an tinh nhuệ, chuyên phá các vụ án lừa đảo trên không gian mạng đã bắt giữ được kẻ lừa đảo này sau hơn 100 ngày đêm. Cuối cùng, anh ta bị bắt khi đang sống tại một khách sạn ở khu thành thị.

Sau khi nghi phạm bị bắt, kẻ lừa đảo không chịu thú nhận hành vi phạm tội của mình, công an đã kịp thời dùng nghiệp vụ của mình và cuối cùng đã đánh bại được sự bào chữa của kẻ lừa đảo. Sở công an thành phố Tân Chính, Trung Quốc cho biết, hơn 20.000 NDT liên quan đến vụ án đã bị công an thu giữ theo quy định.

Qua vụ việc của cô Zhang Liang, công an khuyến cáo người dân khi nhận được một khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, cần ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để tránh bị rơi vào hiện tượng lừa đảo trên không gian mạng.