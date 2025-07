Lộ diện điện thoại gập mới của Google: Chỉ vượt mặt Galaxy Z Fold7 ở điểm này, còn lại như... "đồ cổ"

Theo thông tin từ ITHome, Google Pixel 10 Pro Fold đã được công bố với những cải tiến đáng chú ý. Đây là chiếc điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn chống nước và bụi IP68. Màn hình ngoài của máy được nâng cấp từ 6.3 inch lên 6.4 inch, cùng với độ sáng tối đa đạt 3000 nit, tăng 10% so với phiên bản tiền nhiệm Pixel 9 Pro Fold.

Về khả năng chụp ảnh, Pixel 10 Pro Fold được trang bị camera chính 48MP, camera siêu rộng 10.5MP và camera tele 10.8MP với khả năng zoom 5x. Cả màn hình trong và ngoài đều sở hữu camera selfie 10MP, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh tự sướng.

Viên pin của Google Pixel 10 Pro Fold được cung cấp bởi pin dung lượng 5015mAh, lớn hơn 7% so với phiên bản trước và hơn 9% so với Galaxy Z Fold7, tuy nhiên máy chỉ hỗ trợ sạc nhanh 23W, một con số quá khiêm tốn khi so sánh với phần lớn điện thoại ngày nay. Chiếc điện thoại này được trang bị bộ vi xử lý Tensor G5 sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp với RAM 16GB và các tùy chọn lưu trữ từ 256GB đến 1TB, với dung lượng 1TB là một bổ sung mới cho năm nay.

Điểm nhấn lớn nhất chính là khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68, vượt xa các đối thủ như Galaxy Z Fold7 và Motorola Razr Ultra với chỉ số IP48. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong công nghệ điện thoại gập, hứa hẹn mang lại sự bền bỉ và tiện ích cho người dùng.

Không có thông tin về độ mỏng và trọng lượng của máy, nhưng có vẻ như Google không muốn chạy đua về thiết kế.

Dự kiến Google sẽ sớm giới thiệu Pixel 10 Pro Fold trong một vài tháng tới.