Cặp đôi phim Hàn được yêu thích nhất hiện tại

Taxi Driver 2 hiện đang là tựa phim nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nếu ở phần 1 có tới 2 nữ chính khiến tuyến tình cảm nam nữ không được phát triển rõ nét thì sang tới phần 2, có một loạt “hint” cho thấy Do Gi (Lee Je Hoon) - Go Eun (Pyo Ye Jin) sẽ thành một cặp. Hiện tại sau 6 tập phim đầu tiên, những hình ảnh của cặp đôi này trở thành chủ đề được khán giả nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội.

Trong những diễn biến gần nhất, khán giả càng tích cực "chèo thuyền" Do Gi - Go Eun khi hai người đóng giả một cặp vợ chồng trong phi vụ của mình. Cụ thể để tiếp cận một nhà môi giới đăng ký mua nhà bất hợp pháp, cặp tài xế - hacker đã đóng giả là cặp vợ chồng mới cưới đang tìm mua căn nhà đầu tiên của họ. Từ việc kết hợp trang phục denim cho đến đội mũ bóng chày đôi, Kim Do Gi và Ahn Go Eun trông giống như một đôi uyên ương say đắm đang rất phấn khích trước cuộc sống mới. Khán giả vừa thích thú vừa buồn cười khi xem những cảnh tình cảm "giả trân" của cặp đồng nghiệp đáng yêu này. Thêm vào đó người xem cũng mong đợi trong những diễn biến sắp tới, biên kịch sẽ để Do Gi và Go Eun thực sự về chung một nhà.

Những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Do Gi - Go Eun

Bình luận của khán giả: - Cho họ làm vợ chồng thật luôn đi biên kịch ơi, đẹp đôi đến phát điên lên rồi - Xem họ tình cảm mà tui mới là người rung động. Giờ yêu thật nữa chắc tui điên luôn mất - Do Gi - Go Eun mãi đỉnh, yêu nhau thật luôn đi trời - Biết là phần 2 sẽ có loveline nhưng không ngờ SBS làm tới mức này. Thuyền Gi Eun mạnh quá rồi

Không chỉ "chèo thuyền" trên phim, khán giả còn tích cực "đẩy thuyền" ngoài đời thật bởi cả Lee Je Hoon lẫn Pyo Ye Jin đều còn độc thân. Hai người đều là những diễn viên thuộc trường phái thực lực, có khả năng biến hóa, nhập vai vô cùng linh hoạt. Nếu Lee Je Hoon đã vào nghề ngót nghét 20 năm và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể thì Pyo Ye Jin lại là một cái tên đang lên, được nhiều nhà sản xuất phim ưu ái giao cho những vai diễn phức tạp.

Nguồn ảnh: SBS