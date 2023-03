Nữ chính phim Việt bị chê diễn thua phiên bản nhí của chính mình, nhìn lại sự nghiệp thấy toàn đóng một kiểu vai

Tình Yêu Dối Lừa là bộ phim đang lên sóng trên đài THVL. Bên cạnh dàn diễn viên quen mặt khu vực miền Nam, phim còn có sự góp mặt của một sao nữ đất Bắc đảm nhận vai trò nữ chính là Bích Ngọc. Với các fan của phim truyền hình VTV, Bích Ngọc vốn đã quen mặt với loạt phim như Hương Vị Tình Thân, Nhà Trọ Balanha, Tình Yêu Và Tham Vọng,... Đây không phải lần Nam tiến đầu tiên của cô nhưng lần này được chú ý hơn hẳn khi cô đảm nhận vai chính, dẫn dắt một tác phẩm với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn.



Bích Ngọc trong Tình Yêu Dối Lừa (Ảnh: THVL)

Trong phim, Bích Ngọc vào vai Khánh My, con riêng của ông Nam (Trung Dũng), từ bé đã bị mẹ kế và hai người anh chị cùng cha khác mẹ hành hạ, kết quả là phải bỏ nhà ra đi, sống cảnh côi cút. Khi trưởng thành, cô có cơ hội gặp lại bố nhưng cuộc sống vẫn chẳng hề khấm khá hơn. Không chỉ bị mẹ kế, hai anh chị cùng cha coi như cái gai trong mắt, My còn bị người mà cô yêu thương nhất là Việt Bách lợi dụng tình cảm để báo thù.

(Ảnh: THVL)

Đảm nhận vai Khánh My không chỉ có mình nữ diễn viên Bích Ngọc mà còn có sao nhí Mai Cát Vy. Cát Vy vốn là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả của điện ảnh Việt. Cô bé góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh nổi tiếng, đặc biệt nhất là Hai Phượng của Ngô Thanh Vân. So với Bích Ngọc, Mai Cát Vy xuất hiện không nhiều nhưng được đánh giá là xuất sắc hơn cả đàn chị. Cô bé khiến khán giả phải rơi nước mắt với câu chuyện của Khánh My ngày nhỏ, khi My bị bắt nạt, vu oan, đến bố cũng không tin tưởng. Dù Bích Ngọc không tới nỗi quá đơ nhưng so với một Mai Cát Vy đầy cảm xúc, Bích Ngọc có phần yếu thế hơn hẳn.

Mai Cát Vy (Ảnh: THVL)

Bích Ngọc (Ảnh: THVL)

Đặc biệt, dù Mai Cát Vy còn nhỏ nhưng những vai diễn của cô bé còn đa dạng hơn đàn chị Bích Ngọc. Khánh My phiên bản người lớn dù làm nghề đã khá nhiều năm nhưng bởi gương mặt quá hiền lành nên chỉ toàn đảm nhận vai chính diện, là những cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, có phần cam chịu. Chính bởi vậy khán giả có phần "ngán" và hi vọng sớm được thấy một màu sắc khác của Bích Ngọc trên phim.

(Ảnh: FBNV)

