Sex Education mùa mới chắc chắn thất bại nặng nề: Nữ chính bỏ vai mang theo cả "bí kíp" thành công của phim!

Việc nữ chính Emma Mackey tuyên bố kết thúc vai diễn Maeve trong loạt phim Sex Education (Giáo Dục Giới Tính) đã khiến khán giả không khỏi thất vọng. Ngay từ mùa đầu tiên, Maeve đã có vai trò như linh hồn của cả cốt truyện, dẫn dắt các nhân vật khác bước qua những thử thách tâm sinh lý tuổi mới lớn.

Giờ đây trước thềm mùa 4, Sex Education không chỉ mất đi Maeve mà còn có cả "bí kíp" thành công bấy lâu nay do cô giữ.

Maeve nắm giữ bí kíp quan trọng.

Theo tóm tắt mùa 4, Maeve sẽ chuyển đến Mỹ học tập, bỏ lại nhiệm vụ "giáo dục giới tính" cao cả của mình tại trường trung học Moordale. Bàn về Maeve, thói quen đọc sách và những quyển sách của cô thực chất có vai trò quan trọng, chi phối nhiều chi tiết trong suốt 3 mùa phim trước.

Những cuốn sách của Maeve có vai trò to lớn.

Ngay từ tập đầu tiên, Maeve đã xuất hiện với những cuốn sách trong tay, từ tiểu thuyết kinh điển đến những đầu sách về chuyện nữ quyền. Đây cũng là chi tiết thể hiện phong cách, tính cách và quan điểm sống của Maeve (giống thói quen mặc quần áo màu sắc của Eric). Và vì Maeve nổi tiếng là "quân sư chuyện chăn gối" ở Moordale, việc đọc sách ảnh hưởng sâu đến cả các nhân vật khác.

Chẳng hạn như quyển Emma thể hiện mối quan hệ giữa cô và Otis, Silas Marner giúp Maeve giải quyết vấn đề gia đình, quyển A Room of One's Own ảnh hưởng đến bạn trai cũ Jackson của cô...

Mất đi Maeve, Sex Education mất đi một nửa "phép màu".

Giờ đây khi một mảnh của nhóm "giáo dục giới tính" đã đến Mỹ, những tinh hoa và sức ảnh hưởng của cô cũng bay biến đi mất. Như nhiều khán giả dự đoán, rất có thể mùa 4 sắp tới chỉ xoay quanh việc giải quyết những tuyến tình cảm, hoặc cố gắng xây dựng một loạt nhân vật mới thay thế khi gần như toàn bộ dàn cast cũ đã sẵn sàng nói lời từ biệt. Có lẽ quyết định đi Mỹ học tập rất tốt cho Maeve, song nó chính là khởi đầu cho sự tàn lụi của một trong những series thiếu niên được yêu thích hàng đầu như Sex Education.

Mùa 4 của Sex Education sẽ đi về đâu?

