Phim của Jennie (BLACKPINK) bị tình cũ Selena Gomez sửa kịch bản, biến thành cơn ác mộng 18+?

Thông tin vai diễn của Jennie (BLACKPINK) trong The Idol (Thần Tượng) của đài HBO bị cắt giảm, bớt đất diễn đã gây nên làn sóng tranh cãi. Từ một nhân vật đáng trông đợi, nhân vật Angel này giờ đây không khác gì "bình hoa di động" với vài câu thoại tượng trưng. Thế nhưng đó chưa phải là toàn cảnh cơn "ác mộng" mà bộ phim này đang đối mặt sau khi "thay máu" đạo diễn.



Jennie là 1 trong những thay đổi lớn của The Idol.

Theo bài viết của trang RollingStone, sự thay đổi đạo diễn của dự án The Idol đã tạo nên tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau khi vai trò này thuộc về Sam Levinson, đến lượt nam chính The Weeknd cũng có dấu hiệu "nhúng tay" vào khâu sáng tạo kịch bản. Với hướng đi mới, cốt truyện hiện tại của The Idol được nhiều thành viên trong ekip mô tả bằng những từ như "phim người lớn thiên hướng tra tấn", "cơn ảo mộng về cưỡng bức của một tên đàn ông độc hại".

Đạo diễn và The Weeknd biến The Idol thành phim 18+.

Nghe qua mô tả, rất có thể nội dung đang hướng đến nhân vật Tedros của The Weeknd, một gã đàn ông quyền lực có nhiều bí mật, thay vì xoay quanh cô nàng ca sĩ thần tượng Jocelyn do Lily-Rose Depp thủ vai. Phía RollingStone còn bày tỏ sự thất vọng khi tầm nhìn ban đầu của đạo diễn Amy Seimetz giờ đây thật sự tan nát. "Đứa con" trị giá triệu đô của cô và cả ekip bị xâu xé chỉ vì tầm nhìn có phần "dị" của đạo diễn mới và nam chính.

Một số thành viên ekip cũng lên tiếng: "Ban đầu chúng tôi tham gia một dự án khai thác mặt tối của danh tiếng ở thế kỷ 21". Tuy nhiên giờ đây, hành trình khát khao của một cô gái bị biến thành việc cô bị bạn trai bạo hành, và cô thật sự yêu thích điều đó.

The Weeknd không thích khi vai trò của nữ chính quá nhiều.

The Idol trong mắt của Seimetz chỉ đơn giản là sự thoái trào của Hollywood, song cô đã rời đi vào tháng 4/2022. Một trong những lý do được đưa ra là do bản thân The Weeknd không vui khi phim quá nặng về "quan điểm của phụ nữ". Dù đã hoàn thành được 80% nhưng The Idol đã hoàn toàn bị thay đổi bởi đạo diễn mới. Theo lời Levinson, phim còn có nhiều cảnh 18+ bạo lực, nhạy cảm giữa nam và nữ chính. Hiện tại phim vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.

Phim có nhiều cảnh nóng bạo lực.

Nguồn: RollingStone