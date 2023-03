Được khen là vậy nhưng Taxi Driver 2 vẫn bị "chê mạnh" bởi một điều: Vắng bóng mỹ nhân này nên hỏng luôn công sức từ phần 1?

Taxi Driver 2 (Ẩn Danh 2) hiện đang là tựa phim nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tiếp tục câu chuyện từ phần 1, phần 2 vẫn là hành trình nhóm Taxi Cầu Vồng của Kim Do Gi (Lee Je Hoon) đi tìm lại công lý giúp những kẻ yếu không được ai bảo vệ. Ở 4 tập đầu tiên của phần 2, khán giả được trải qua 2 phi vụ với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Phi vụ đầu tiên lấy bối cảnh ở Việt Nam, xoay quanh hành trình giải cứu những người lao động bị một tổ chức lừa đảo, bóc lột, bắt giữ. Phi vụ thứ 2 là thay những người già neo đơn giải quyết những kẻ lừa đảo, lợi dụng lòng tin của họ, bắt họ mở thẻ tín dụng và nhận về những khoản nợ xấu khổng lồ.



Một phân cảnh ghi hình tại Việt Nam (Ảnh: SBS)

Hiện tại sau 4 tập phim, Taxi Driver 2 liên tục nhận được những lời khen về câu chuyện rất nhân văn, hài hước và kịch tính vừa đủ. Thêm vào đó, loveline không nhiều nhưng rất đáng yêu giữa cặp đôi Do Gi - Go Eun (Pyo Ye Jin) cũng khiến người xem thích thú.

Được khen ngợi là vậy nhưng thực tế, Taxi Driver 2 vẫn khiến người xem thất vọng bởi sự vắng bóng của một nhân vật chủ chốt. Cụ thể, từ phần 1 của phim, ngoài các thành viên của Taxi Cầu Vồng thì Taxi Driver còn một nhân vật nữa cũng vô cùng quan trọng, đó là công tố viên Kang Ha Na (Esom). Nhân vật này luôn xuất hiện ở thế đối đầu với Do Gi, được coi là nữ chính khi thời lượng lên hình còn nhiều hơn cô nàng Go Eun. Sau một hành trình ở thế đối đầu, ở tập cuối của phần 1, Ha Na quyết định sẽ gia nhập Taxi Cầu Vồng, trở thành bóng hồng thứ hai trong nhóm. Khán giả vô cùng hài lòng với cái kết này cũng hi vọng ở phần 2, Ha Na sẽ trở thành một mảnh ghép thú vị của Taxi Cầu Vồng.

Do Gi - Ha Na cũng là một cặp đôi được nhiều khán giả "chèo thuyền" (Ảnh: SBS)

Cái kết phần 1 đầy hứa hẹn là vậy nhưng ở phần 2, nhân vật của Ha Na lại hoàn toàn "mất tích", lý do là bởi nữ diễn viên Esom không thể tham gia phim do vấn đề lịch trình. Việc Esom không tham gia Taxi Driver 2 khiến cái kết ở phần 1 trở nên vô nghĩa. Nhiều khán giả cho rằng dù họ không thích nhân vật Ha Na nhưng nhà sản xuất vẫn có thể duy trì sự tồn tại của nhân vật này để phim logic hơn bằng cách thay một diễn viên mới.

Ha Na đã nhập hội với Do Gi nhưng lại mất hút ở phần 2 (Ảnh: SBS)

