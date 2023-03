Đây chính là phim Việt kịch tính nhất hiện tại: Dàn diễn viên xuất sắc, nhận về lượt xem "khủng"

Ngoài loạt phim hot đang lên sóng trên giờ vàng VTV, thời gian gần đây truyền hình Việt còn có thêm một tác phẩm mới cũng hấp dẫn không kém là bộ phim Tình Yêu Dối Lừa của đài THVL. Phim mới lên sóng được nửa tháng nhưng đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, rating cũng cán mốc 3,5% trên toàn quốc, theo sát loạt phim hot của VTV. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, lượt người xem của bộ phim tương đối cao, thậm chí còn nhanh chóng cán mốc vài triệu lượt xem cho mỗi trích đoạn ngắn mà ekip làm phim đăng tải.



Các trích đoạn phim nhận được lượt tương tác cao

Vẫn là câu chuyện về những người trẻ, về đấu đá, tranh cãi trong nội bộ gia đình nhưng Tình Yêu Dối Lừa được cho là mang đến câu chuyện logic, hợp lý và kịch tính hơn hẳn so với loạt phim đang lên sóng trên VTV là Đừng Nói Khi Yêu hay Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc. Nhân vật chính trong phim là Khánh My (Bích Ngọc) - cô gái từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi. Cha của My là Hoàng Nam (Trung Dũng), người đã bỏ mẹ cô đi lấy một người phụ nữ giàu có. Tuổi thơ của cô bất hạnh khi không có cha, mẹ lại bị bệnh rồi mất sớm.

Sau khi mẹ mất, Khánh My về sống với cha, từ đó trở đi cô bị mẹ kế và anh chị cùng cha khác mẹ là Hoàng Minh và Hoàng Vân coi như cái gai trong mắt. Cuộc sống của My vì vậy mà không có ngày nào yên bình. Người duy nhất ở bên bảo vệ, bênh vực My trong những ngày tháng cô khổ sở nhất là Việt Bách (Anh Tài). Thế nhưng My không thể ngờ rằng, cậu bạn thuở thơ ấu này lại đang giả làm người tốt, chỉ muốn lợi dụng tình yêu từ cô để báo thù. My phải tận mắt chứng kiến Việt Bách trở thành chú rể của người khác, cuộc sống rơi vào tận đáy bi kịch.

Đảm nhận vai Khánh My là nữ diễn viên khá quen mặt trên sóng VTV - Bích Ngọc. Mấy năm gần đây, nữ diễn viên đất Bắc liên tục có cơ hội Nam tiến, góp mặt trong những bộ phim của đài THVL. Tuy diễn xuất không quá ấn tượng nhưng nhìn chung Bích Ngọc không khiến khán giả khó chịu với màn thể hiện của mình. Bên cạnh cô là loạt diễn viên quen mặt trong loạt phim nổi tiếng của truyền hình miền Nam, tất cả đều là những cái tên bảo chứng về năng lực diễn xuất. Trung Dũng, Anh Tài, Đào Vân Anh,... hay kể cả diễn viên nhí Cát Vy đều thể hiện tốt vai trò của mình. Đặc biệt Trung Dũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai Hoàng Nam, người đàn ông bất lực trước chính những đứa con của mình.

Trung Dũng

Anh Tài

Cát Vy

Tình Yêu Dối Lừa lên sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh THVL1.



Nguồn ảnh: THVL