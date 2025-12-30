Cấp cứu đột quỵ kịp thời, phối hợp liên tuyến cứu bệnh nhân 75 tuổi

Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian quyết định khả năng sống còn và hồi phục của người bệnh. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xử trí kịp thời một ca nhồi máu não cấp, góp phần quan trọng giúp người bệnh được can thiệp mạch não thành công tại tuyến trên.

Bệnh nhân B.T.L. (75 tuổi, Quảng Ninh), có tiền sử rung nhĩ, tăng huyết áp và suy tim. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và được theo dõi điều trị nội khoa. Tuy nhiên, đến chiều 26/12, bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó, liệt nửa người trái.

Ngay khi ghi nhận các dấu hiệu thần kinh cấp, kíp trực đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ. Kết quả chụp CT sọ não chưa thấy xuất huyết, điện tim ghi nhận rung nhĩ, các chỉ số sinh tồn ổn định. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ hai, điểm NIHSS 8.

Các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong "giờ vàng", đồng thời chủ động liên hệ và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để sẵn sàng can thiệp mạch. Tại đây, chụp mạch não phát hiện tắc mạch lớn, bệnh nhân được can thiệp lấy huyết khối cơ học, tái thông dòng chảy não thành công.

Theo các bác sĩ, ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của việc nhận biết sớm triệu chứng đột quỵ, xử trí nhanh và phối hợp liên tuyến hiệu quả. Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, đau đầu đột ngột và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức để không bỏ lỡ "giờ vàng" cấp cứu.