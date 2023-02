Cảnh sát sẽ thẩm vấn thêm Yoo Ah In

Yoo Ah In đã được thẩm vấn về cáo buộc sử dụng propofol vào thứ Hai tuần trước. Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) đã xem xét vụ việc sau khi Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cáo buộc rằng việc mua thuốc theo toa của Yoo Ah In đối với propofol, một loại thuốc gây ngủ mạnh thường được sử dụng trong phẫu thuật, không vì mục đích y tế, là quá thường xuyên. kể từ năm 2021.

SMPA cho biết trong quá trình thử nghiệm propofol trên các mẫu tóc và nước tiểu của nam diễn viên, mẫu nước tiểu cũng cho kết quả dương tính với cần sa. Kết quả đánh giá tóc trên cơ thể sẽ được công bố trong vòng hai hoặc ba tuần tới.

Cảnh sát cũng đã đột kích vào nhiều phòng khám và bệnh viện, bao gồm cả những cơ sở chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, để thu giữ hồ sơ bệnh án làm bằng chứng. Nam diễn viên 37 tuổi cũng bị cấm xuất cảnh.

Sau khi ra mắt diễn xuất vào năm 2004 trong một bộ phim dành cho tuổi teen, kể từ đó, Yoo đã tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, đồng thời giành được những giải thưởng danh giá của Hàn Quốc.

Theo Yonhap