Cú ngã ngựa đầu tiên của “Ảnh đế” Yoo Ah In: Nhãn hàng danh tiếng Hàn - Trung quét sạch dấu vết, quay xe giữa bê bối cần sa

Vào ngày 12/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nền tảng thời trang nổi tiếng MUSINSA đã chính thức xóa hết mọi dấu vết của Yoo Ah In khỏi các quảng cáo của họ sau khi nam diễn viên vướng vào bê bối cần sa mới đây. Được biết trước đó, ứng dụng mua sắm thời trang trực tuyến số 1 Hàn Quốc đã sử dụng hình ảnh của Yoo Ah In trong hầu hết các chiến dịch. Thậm chí, họ còn tạo ra một người mẫu ảo và lấy tên là "MU Ah In" để sử dụng trong các dịch vụ của mình.

Ngoài ra, 2 công ty khác đã khiến cái tên Yoo Ah In "bay màu" trong các quảng cáo. Đó là thương hiệu ngoài trời NEPA và nhãn hiệu dược phẩm I'm Vita đã xóa hình ảnh của Yoo Ah In khỏi trang chủ, kênh YouTube và trong các nội dung khác của họ.

Tên tuổi của Yoo Ah In bị ảnh hưởng nặng nề với bê bối cần sa mà khởi đầu là sự quay lưng của các thương hiệu quảng cáo đình đám

Đáng chú ý, bê bối dùng chất cấm của Yoo Ah In còn gây ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa nam diễn viên và nhãn hiệu thời trang Trung Quốc CROQUIS. Theo một số nguồn tin, thương hiệu này đã xóa mọi dấu vết của "ảnh đế" trong các poster và chiến dịch quảng cáo của họ.

Những hình ảnh quảng cáo của Yoo Ah In cho CROQUIS cũng đã bị gỡ xuống

Trước đó, Yoo Ah In đã bị cảnh sát điều tra vì thói quen sử dụng propofol. Các cuộc điều tra cho thấy Yoo Ah In thường xuyên sử dụng loại thuốc an thần này từ đầu năm 2021 và đến mới đây, nam diễn viên cũng có kết quả kiểm tra dương tính với cần sa. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu điện thoại di động của Yoo Ah In và bắt đầu công việc pháp y kỹ thuật số để điều tra thêm về vụ việc trên.

Nguồn: Allkpop