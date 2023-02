Hé lộ tình tiết mới vụ Yoo Ah In dùng chất cấm: Có nguy cơ ngồi tù và nộp phạt tiền tỷ vì bị cơ quan quyền lực "sờ gáy"

Yoo Ah In là ngôi sao mới nhất bị Cơ quan điều tra "sờ gáy" vì hành vi dùng chất cấm propofol. Mới đây nhất, truyền thông xứ Hàn đã tiết lộ thêm nhiều thông tin về vụ việc này.



Theo đó, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái, sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Sau khi phân tích hệ thống quản lý tích hợp thông tin về chất cấm và thuốc hướng thần do bệnh viện kê đơn, bệnh nhân sử dụng, MFDS đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, trong đó có Yoo Ah In.

Yoo Ah In bị cho là đã sử dụng chất cấm từ đầu năm 2021

Trong trường hợp bị tuyên án vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, Ảnh đế xứ Hàn phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (933 triệu đồng). Cảnh sát Hàn Quốc đang mở rộng điều tra, khám xét và tịch thu bằng chứng ở các bệnh viện nằm tại quận Gangnam và Yongsan, Seoul.

Hiện tại, Yoo Ah In đang bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Mẫu tóc của nam diễn viên đã được gửi đến Viện điều tra khoa học Quốc gia và sẽ có kết quả sau 2 tuần tới. Trả lời truyền thông, công ty quản lý của Yoo Ah In cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ vấn đề, và sẽ sớm thông tin đến các bạn toàn bộ sự việc".

Nam diễn viên có nguy cơ ngồi tù 5 năm hoặc nộp phạt gần 1 tỷ đồng

Nguồn: Allkpop, Edaily