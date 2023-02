Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc vì nghi sử dụng chất cấm

Dispatch đưa tin đêm ngày 8/2, Công ty United Artists Agency (UAA) ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra do tình nghi sử dụng chất cấm propofol. Trang SeDaily dẫn lời đại diện của UAA: "Gần đây, Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra do vấn đề có liên quan đến propofol. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ vấn đề, và sẽ sớm thông tin đến các bạn toàn bộ sự việc".



Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra do vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy (Ảnh: Dispatch)

Cùng ngày, kênh News 9 của TV Chosun cũng đưa tin hôm 6/2, một tài tử điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc - được gọi là anh A - đã bị cảnh sát điều tra do vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Theo TV Chosun, Sở cảnh sát Seoul đã có trong tay bằng chứng anh A tới lui nhiều bệnh viện khác nhau và thường xuyên sử dụng propofol.

Danh tính "anh A" trong bản tin của News 9 nhanh chóng được xác định là Yoo Ah In. Cơ quan điều tra đang yêu cầu Viện điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc xét nghiệm mẫu tóc và lông trên cơ thể nam diễn viên để tìm dấu vết của chất cấm. Yoo Ah In hiện đã bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.