Yoo Ah In bị điều tra - dấu chấm hết cho sự nghiệp?

Dispatch đưa tin đêm ngày 8/2, Công ty United Artists Agency (UAA) ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra do tình nghi sử dụng trái phép propofol. Cảnh sát Seoul đã nắm giữ bằng chứng về việc nam diễn viên nhiều lần tới lui các bệnh viện khác nhau và lạm dụng propofol. Hiện, ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc đã bị cấm xuất cảnh trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm tìm kiếm dấu vết chất gây nghiện.

Thông tin Yoo Ah In bị điều tra vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy Hàn Quốc không làm dư luận và người hâm mộ sững sờ bởi từ ngày 6/2, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin có một tài tử hạng A đang bị điều tra vì lạm dụng chất cấm. Cư dân mạng không mất nhiều thời gian để liên hệ nhân vật này với Yoo Ah In. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối với nam diễn viên tài danh. Bê bối sử dụng chất cấm đang đe dọa hủy hoại sự nghiệp diễn xuất rực rỡ mà Yoo Ah In dày công gây dựng.

Những nghệ sĩ Hàn Quốc lạm dụng propofol

Propofol là chất gây mê được các bác sĩ tiêm cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật y khoa khác. Nếu bị lạm dụng, propofol sẽ trở thành chất gây nghiện ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ hô hấp và tim mạch của người sử dụng. Theo AsiaOne, tại Hàn Quốc, propofol đã bị liệt vào danh mục thuốc hướng thần từ năm 2011. Điều này đồng nghĩa việc sử dụng propofol cho bất cứ mục đích nào ngoài lĩnh vực y khoa đều bị coi là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, quy định mới này không thể ngăn cản việc nhiều nghệ sĩ sử dụng chui propofol dưới sự tiếp tay của các bác sĩ. Propofol thường bị các ngôi sao lạm dụng như một chất an thần, làm giảm lo âu, căng thẳng và giúp họ chống chọi với lịch trình làm việc dày đặc. Kết quả, trong 10 năm trở lại đây, công chúng đã chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ tiêu tan sự nghiệp, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì nghiện propofol.

Yoo Ah In là nghệ sĩ Hàn Quốc mới nhất bị điều tra vì tình nghi lạm dụng propofol (Ảnh: UAA)

Hồi tháng 3/2013, hãng AFP từng đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã khởi tố bốn nữ nghệ sĩ gồm Park Si Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae và Hyun Young với tội danh sử dụng thuốc được kê đơn cho "mục đích phi y tế". Cùng với bốn người đẹp, hai bác sĩ đã trực tiếp kê đơn cho họ cũng bị bắt để phục vụ điều tra. Trong số bốn nghệ sĩ bị buộc tội sử dụng propofol trái phép, Park Si Yeon được xác định là người dùng nhiều nhất với 185 lần trong hai năm 2010-2011. Tiếp đến là Lee Seung Yeun với 111 lần, Jang Mi In Ae 95 lần và Hyun Yong là 42 lần.

Trả lời truyền thông, đại diện của cả bốn ngôi sao đều phủ nhận cáo buộc lạm dụng chất cấm. Họ cho rằng các nữ nghệ sĩ đều sử dụng propofol vì mục đích chính đáng như giảm đau hậu chấn thương hay tiến hành các liệu trình chăm sóc da. Việc sử dụng thuốc đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ, do đó không thể coi là vi phạm pháp luật.

Năm 2019, nam diễn viên Ha Jung Woo cũng bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng trái phép propofol. Cơ quan công tố đã thu thập được bằng chứng về việc Ha Jung Woo từng tiêm 10 mũi thuốc gây mê propofol mà không có chỉ định của bác sĩ tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại Seoul trong khoảng thời gian từ 1/2019 tới tháng 9/2019. Ha Jung Woo từng lên tiếng phản bác cáo buộc trên, nhấn mạnh việc mình đang sử dụng propofol như một phần quá trình điều trị được bác sĩ giám sát.

Ha Jung Woo (trên) và Ga In (dưới) là những nghệ sĩ từng bị điều tra với cáo buộc lạm dụng propofol (Ảnh: Naver)

Theo Korea Herald, tới tháng 5/2022, anh chấp nhận nộp phạt khoản tiền 10 triệu won, tương đương khoảng 190 triệu đồng, theo phán quyết của Văn phòng công tố Quận trung tâm Seoul cho hành vi sử dụng propofol trái phép nhưng vẫn một mực khẳng định mình không có lỗi. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, công ty và gia đình vì đã gây ra những rắc rối không đáng có.

Hồi tháng 7/2021, Sport Chosun đưa tin nữ ca sĩ Ga In của nhóm Brown Eyed Girls đã bị xử phạt 1 triệu won (18,7 triệu đồng) vì đã sử dụng propofol trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019 tại một trung tâm thẩm mỹ. Vị bác sĩ thẩm mỹ cung cấp propofol cho Ga In và ba người khác đã bị bắt và tuyên án tù giam.

Tương lai Yoo Ah In sau cáo buộc lạm dụng thuốc

Thông tin Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra vì tình nghi sử dụng trái phép propofol khiến công chúng không khỏi băn khoăn về tương lai sự nghiệp cũng như những phim sắp ra mắt của tài tử. Yoo Ah In là cái tên hạng A được các nhà làm phim Hàn Quốc săn đón, do đó số dự án - cả điện ảnh và truyền hình - có anh góp mặt là không hề nhỏ.

Ngày 9/2, The Korea Times đưa tin nhiều dự án điện ảnh và truyền hình có Yoo Ah In trong vai trình đang phải đối mặt nguy cơ không thể phát hành theo đúng kế hoạch. Trong đó, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là hai bộ phim The Match và Hi.5. The Match do Netflix đầu tư sản xuất, có Yoo Ah In cùng Lee Byung Hun đóng chính và dự kiến lên sóng trong tháng 5 còn phim điện ảnh Hi.5 đã đóng máy và dự kiến khởi chiếu trong tháng 6.

Bê bối lạm dụng chất cấm khiến nhiều dự án phim của Yoo Ah In có nguy cơ bị "đắp chiếu" (Ảnh: Netflix)

Yoo Ah In cũng vừa kết thúc quá trình quay TV series Goodbye Earth của Netflix. Anh cũng nhiều khả năng sẽ trở lại trong mùa thứ 2 của series Hellbound (2021) do Netflix sản xuất. Theo nhiều nguồn tin, hiện nhà sản xuất của bốn dự án phim trên đang hồi hộp chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra để đưa ra hướng xử lý phù hợp. Trong khi The Match và Hi.5 nhiều khả năng cao sẽ lùi lịch chiếu, thì không loại trừ khả năng Yoo Ah In sẽ bị cắt vai trong Goodbye Earth và Hellbound.

Theo Edaily, nếu bị kết luận có hành vi vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy Hàn Quốc, một cá nhân có thể bị tuyên án lên đến 5 năm tù và nộp phạt số tiền 50 triệu won (khoảng 936 triệu đồng). Đây là một mức phạt nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định sẽ rất khó để chứng minh cáo buộc và đưa ra hình phạt cho các trường hợp lạm dụng propofol do ranh giới mong manh giữa mục đích y tế và phi y tế.

Trong các vụ tình nghi lạm dụng chất cấp của Park Si Yeon cùng ba nghệ sĩ nữ hay Ha Jung Woo, các ngôi sao đều một mực khẳng định mình sử dụng propofol theo chỉ định của bác sĩ vì mục đích chữa bệnh hoặc một phần của quy trình làm đẹp. Vụ việc của Ha Jung Woo hay Ga In cũng tạm khép lại bằng một án phạt hành chính. Không ai, ngoại trừ các bác sĩ đã kê propofol cho họ, phải chịu án tù. Đây rất có thể cũng sẽ là lối thoát cho Yoo Ah In.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối cho Yoo Ah In (Ảnh: Sport Chosun)

Yoo Ah In có thể tránh được tội hình sự, nhưng chắc chắn danh tiếng và vị thế của nam diễn viên trong làng điện ảnh cũng như trái tim khán giả sẽ bị hoen ố. Trong tương lai gần, vụ bê bối này chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư phải nâng lên đặt xuống rất nhiều khi quyết định có chọn Yoo Ah In vào dự án mới của mình hay không do lo ngại phản ứng tiêu cực từ công chúng. Ngay cả khi họ liều lĩnh quyết định chọn Yoo Ah In, cũng rất khó để anh có thể lập tức trở lại trong vai trò nam chính sau bê bối lạm dụng chất cấm.

Điều này tạo ra một bài toàn khó cho cả hai bên, mà phần thiệt chắc chắn thuộc về ảnh đế. Yoo Ah In mất đi cơ hội tỏa sáng ở vị trí trung tâm của tác phẩm - ngôi vương vốn luôn thuộc về anh suốt những năm qua. Không những vậy, việc thiếu đi cơ hội thử thách bản thân trong các vai diễn mới cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực diễn xuất của anh, nếu không muốn nói là một sự thui chột. Đây, xét cho cùng là một tổn thất lớn không chỉ với bản thân Yoo Ah In mà cả điện ảnh - truyền hình Hàn Quốc nói chung.