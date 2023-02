Giữa bê bối cần sa, Ảnh đế Yoo Ah In bị đào lại phát ngôn gây sốc ám chỉ thuốc cấm giữa họp báo

Chiều 10/2, News1 đăng tải bài viết về phát ngôn gây tranh cãi của "Ảnh đế" Yoo Ah In trong quá khứ. Theo đó, hồi tháng 7/2015, nam diễn viên đình đám tham dự buổi họp báo tuyên truyền cho tác phẩm Veteran. Xuất hiện cùng Yoo Ah In trong sự kiện ngày hôm đó còn có nam tài tử Hwang Jung Min.

Tại đây, Yoo Ah In chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim: "Tôi cảm thấy lo lắng về diễn xuất của bản thân. Đến giờ tôi vẫn còn thấy hơi chóng mặt". Tài tử Hwang Jung Min ngồi kế bên nói đùa với "Ảnh đế" sinh năm 1986 rằng: "Cậu chóng mặt à? Thế trước đó đã ăn uống gì chưa?". Yoo Ah In hồn nhiên đáp lại đàn anh: "Về chuyện này thì em không thể nói ở đây được ạ". Sau đó, Yoo Ah In bật cười và nói rằng: "Dường như thuốc chính là bí quyết cho diễn xuất cuồng nhiệt anh ạ".

Yoo Ah In tham dự sự kiện họp báo quảng bá phim Veteran hồi năm 2015

Nam tài tử sinh năm 1986 có chia sẻ gây xôn xao liên quan tới "thuốc" hồi tháng 7/2015

Tại thời điểm đó, công chúng đều tưởng Yoo Ah In chỉ đang nói đùa. Một số khán giả khác lại cho rằng, "thuốc" mà anh đề cập ở đây chỉ đơn giản là thuốc để trị tình trạng chóng mặt. Thế nhưng, giờ đây, dư luận bắt đầu thay đổi cách nghĩ sau khi "Ảnh đế" sinh năm 1986 dính phốt liên quan tới chất cấm. Nhiều người tự hỏi liệu "thuốc" mà anh nói đến trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2015 có liên quan tới vụ bê bối hiện tại hay không? Thậm chí có khán giả còn lục lại bộ phim Veteran để xem và chỉ ra điểm bất thường trên đôi mắt của Yoo Ah In khi đó.

Một số bình luận từ cư dân mạng khi phát biểu liên quan tới "thuốc" của Yoo Ah In bị "đào lại": "Xem ra Yoo Ah In chính là nhân vật Jo Tae Oh (nhân vật có tính cách nổi loạn) do nam diễn viên thủ vai trong Veteran rồi", "Ánh mắt Yoo Ah In trong Veteran lạ lắm. Tôi từng tưởng đó là do nam diễn viên nhập tâm vào vai diễn. Thế hóa ra là do dùng "thuốc" à?",…

Lối diễn xuất gây ám ảnh của Yoo Ah In trong Veteran

Vào hôm 10/2, Hankook Ilbo công bố tin độc quyền gây sốc: Kết quả kiểm tra nước tiểu của Yoo Ah In âm tính với propofol, nhưng lại dương tính với cần sa. Chiều cùng ngày, UAA - công ty quản lý của Yoo Ah In, lên tiếng qua tờ Star News: "Chúng tôi có xem bài báo đó, nhưng không thể xác nhận điều gì. Chúng tôi không nhận được thông báo từ phía cảnh sát (về việc Yoo Ah In có xét nghiệm dương tính với cần sa). Và hiện tại, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường như lúc trước".

Trước đó, khi nhận thông tin Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra vì nghi sử dụng propofol, UAA cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ vấn đề, và sẽ sớm thông tin đến các bạn toàn bộ sự việc".

Yoo Ah In đang vướng scandal nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp

Nguồn: Kbizoom, News1