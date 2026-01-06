Hà Phương sinh năm 1972, từng là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, Hà Phương được khán giả yêu mến qua loạt ca khúc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Ở giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao, cô là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc lớn trong và ngoài nước.

Giữa lúc sự nghiệp đang ổn định, Hà Phương khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định kết hôn với Chính Chu - doanh nhân gốc Việt thuộc nhóm tỷ phú tại Mỹ. Sau hôn nhân, nữ ca sĩ gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, chuyển sang cuộc sống gia đình và định cư lâu dài tại Mỹ.

Ca sĩ Hà Phương dần rút khỏi showbiz sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu quen biết thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và quyết định tiến xa hơn. Năm 2000, Hà Phương và Chính Chu chính thức kết hôn, sau đó nữ ca sĩ sang Mỹ sinh sống.

Chồng của ca sĩ Hà Phương từng được ví von là "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall, một cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng. Trong cộng đồng doanh nhân người Việt tại Mỹ, ông được xem là biểu tượng của sự thành đạt và bản lĩnh trên thương trường. Ông từng nắm quyền kiểm soát một tập đoàn hóa chất lớn của Đức và gây chú ý khi được cho là có tham vọng thâu tóm một tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới.

Hà Phương lấy chồng tỷ phú sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Ảnh: NVCC

Lấy chồng tỷ phú đô la, nhiều khán giả tò mò về cuộc sống làm dâu của ca sĩ Hà Phương. Nhiều người cho rằng gia đình hào môn sẽ có nhiều khó khăn trong cách sinh hoạt hoặc nhiều nguyên tắc đặc biệt. Tuy nhiên, về mối quan hệ với nhà chồng, Hà Phương cho biết rất được lòng bố mẹ của tỷ phú Chính Chu.

"Trời, nhà chồng tôi hiền lắm, không giống trên phim đâu! Hồi chúng tôi quen nhau, ba mẹ anh đã rất thích tôi. Vì trước đó anh thường có bạn gái nước ngoài, trong khi ba mẹ anh thích con dâu Việt Nam. Buổi ra mắt gia đình bạn trai, ba mẹ anh rất hài lòng, khen với anh: Con bé trông thật phúc hậu", Hà Phương từng chia sẻ với truyền thông.

Dù làm dâu trong một gia đình giàu có, quyền thế nhưng Hà Phương được mọi người đối đãi rất tử tế, nhân hậu. Cô kể, mẹ chồng không để con dâu động tay động chân vào việc nhà vì biết cô từng bị gãy tay nên không thể mang xách nặng. Các anh em trong gia đình cũng cư xử dễ thương, không ai gây khó dễ gì cho cô.

Ca sĩ Hà Phương chụp ảnh bên nhà chồng. Ảnh: NVCC

Mới đây, khoảnh khắc Hà Phương sánh đôi cùng ông xã Chính Chu trong bữa tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Buổi tiệc được tổ chức trong không gian ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, với tông màu vàng kim và trắng chủ đạo - gam màu gợi sự trang nhã, bền vững và tình cảm gia đình lâu dài.

Đây là một trong số rất ít dịp Hà Phương xuất hiện công khai bên chồng tỷ phú trong một sự kiện gia đình mang ý nghĩa đặc biệt. Hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau cho thấy sự gắn bó, đồng hành bền chặt được xây dựng qua nhiều năm, dù cuộc sống thường nhật của nữ ca sĩ vốn rất kín tiếng.