Tin đồn về Lọ Lem và phản ứng gắt của dư luận

Mạng xã hội mới đây bất ngờ xôn xao khi Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh bị réo tên liên tục trong một câu chuyện liên quan đến đời tư. Theo đó, nguồn cơn bắt đầu từ một bình luận lan truyền trên mạng xã hội, trong đó nhắc đến chuyện tình cảm của Lọ Lem đang hẹn hò với người yêu cũ của một nhân vật nổi tiếng.

Dù thông tin mang tính suy đoán, chưa được kiểm chứng nhưng chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện nhanh chóng bị thổi phồng, kéo theo hàng loạt bình luận soi mói. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhiều người vẫn vô tư chia sẻ, bàn luận như thể đây là sự thật đã được xác nhận.

Một bình luận của cư dân mạng về đời tư của Lọ Lem. Ảnh: Bật Showbiz

Không ít cư dân mạng soi mói đời tư, đặt giả thuyết về chuyện yêu đương của Lọ Lem dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc. Đáng nói, bên cạnh những ý kiến tò mò, một bộ phận bình luận còn sử dụng lời lẽ kém thiện chí, quy chụp và công kích cá nhân, khiến nhân vật chính dù không lên tiếng vẫn trở thành mục tiêu chỉ trích.

Trước làn sóng này, nhiều người đã lên tiếng bênh vực Lọ Lem, cho rằng việc lan truyền thông tin một chiều, chưa kiểm chứng và biến suy đoán thành kết luận là biểu hiện rõ ràng của tấn công mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc một cô gái trẻ lại bị lôi vào vòng xoáy thị phi là điều không đáng. Đặc biệt, Lọ Lem từ trước đến nay luôn được biết đến với hình ảnh ngoan ngoãn, học giỏi, kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Cư dân mạng bàn luận về câu chuyện réo tên con gái MC Quyền Linh. Ảnh: MXH

Nhiều người bênh vực Lọ Lem trước sự tấn công của một bộ phận cư dân mạng. Ảnh: FBNV

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn là gương mặt được công chúng quan tâm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập nổi bật và đặc biệt là lối sống văn minh, khiêm tốn. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng cô từ chối cơ hội đó để ở lại Việt Nam theo học Đại học RMIT, với lý do muốn được gần gũi gia đình. Hiện tại, Lọ Lem đang theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT.

Về chuyện tình cảm của các con, trong một chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2024, MC Quyền Linh cho biết vợ chồng luôn nói với 2 con: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

MC Quyền Linh còn tiết lộ rằng rất thoải mái với con về chuyện yêu đương, đủ tuổi, đủ lớn, đủ quyết định được. Thậm chí nam MC còn cho biết có nhiều bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình vì Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh không ngại việc tiếp đón những bạn này nhưng không quên dặn các bạn nghiêm túc, không ảnh hưởng đến việc học của con mình.

Lọ Lem tự lập từ sớm và đã kiếm được tiền từ nhiều công việc như mẫu ảnh, quảng cáo nhãn hàng,... Ảnh: FBNV