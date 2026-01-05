"Đặc quyền" của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Trong showbiz Việt, không hiếm những nhóc tỳ sinh ra trong gia đình giàu có được cha mẹ lựa chọn cách nuôi dạy kín tiếng tuyệt đối như che mặt, hạn chế xuất hiện trước công chúng, gần như nói "không" với mạng xã hội. Thế nhưng con gái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại là một trường hợp khá đặc biệt. Dù có xuất phát điểm khiến nhiều người mơ ước, cô bé vẫn được mẹ thoải mái chia sẻ hình ảnh, xuất hiện tự nhiên trong đời sống thường nhật và dần trở thành một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của Vbiz.

Con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang sinh năm 2023. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã thu hút sự chú ý bởi gia thế đặc biệt mẹ là Hoa hậu Việt Nam, bố là doanh nhân trẻ. Tuy nhiên, thay vì "kín bưng" hình ảnh con như nhiều gia đình hào môn khác, Đỗ Mỹ Linh chọn cách chia sẻ khá cởi mở. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên con gái khi bé vui đùa, theo mẹ ra ngoài hay những phút giây sinh hoạt rất đỗi giản dị.

Khi nhóc tỳ còn bé, Đỗ Mỹ Linh vẫn thoải mái cho con lên sóng nhưng chỉ úp mở khuôn mặt em bé (Ảnh: FBNV)

Khi em bé tròn 1 tuổi, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức công khai dung mạo đáng yêu của con (Ảnh: FBNV)

Một số hình ảnh ngày bé từng được Đỗ Mỹ Linh giữ kín sau đó cũng được công khai rõ mồn một (Nguồn: @domylinh)

Nhóc tỳ sau khi công khai cũng trở thành một trong những em bé hot Vbiz (Ảnh: FBNV)

Điểm đáng chú ý là việc công khai hình ảnh con của Đỗ Mỹ Linh không mang màu sắc khoe mẽ hay tạo hiệu ứng quá đà. Những bức ảnh được chia sẻ đều giữ tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi, đúng với hình ảnh mà nàng hậu xây dựng sau khi lập gia đình. Cách thể hiện ấy khiến công chúng dễ dàng đón nhận, thậm chí còn dành nhiều thiện cảm hơn cho gia đình nhỏ của cô. Mỗi lần con gái Đỗ Mỹ Linh xuất hiện, cư dân mạng lại để lại hàng loạt bình luận khen ngợi sự đáng yêu, thần thái lanh lợi và năng lượng tích cực mà cô bé mang đến.

Chính sự thoải mái này vô tình trở thành một "đặc quyền" hiếm thấy. Trong khi nhiều em bé hào môn lớn lên sau những lớp che chắn dày đặc, con gái Đỗ Mỹ Linh được hiện diện trước công chúng một cách tự nhiên, không áp lực, không gắn với những danh xưng nặng nề. Cô bé được yêu mến đơn giản vì sự đáng yêu đúng tuổi, chứ không phải vì thân thế hay sự sắp đặt hình ảnh.

Từ sau công khai, con gái Đỗ Mỹ Linh thoải mái xuất hiện trước công chúng (Ảnh: FBNV)

Con gái của Đỗ Mỹ Linh gây sốt, xuất hiện trong khung hình là trở thành tâm điểm (Ảnh: FBNV)

Gia đình viên mãn của Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh dành cho con gái có nhiều khác biệt so với các nhóc tỳ khác (Ảnh: FBNV)

Nhóc tỳ 2 tuổi được khen lanh lợi, nhí nhố cực yêu (Nguồn: @domylinh)

Sau khi kết hôn, nàng hậu hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, ưu tiên thời gian cho gia đình và con gái, nhưng vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện. Giữa bối cảnh nhiều gia đình nổi tiếng lựa chọn sự kín kẽ tuyệt đối cho con cái, cách Đỗ Mỹ Linh đồng hành cùng con gái cho thấy một hướng đi khác cởi mở vừa đủ, công khai nhưng không phô trương. Và có lẽ, điều mau mắn lớn nhất của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không chỉ nằm ở xuất thân, mà ở việc được lớn lên trong sự yêu thương, thoải mái và ánh nhìn tích cực từ cả gia đình lẫn công chúng.

Chồng của Đỗ Mỹ Linh là con út trong gia đình ''bầu Hiển''. Trước khi về nước hỗ trợ công việc của gia đình, Vinh Quang từng du học ở Anh. Vào năm 2020, chồng Đỗ Mỹ Linh nhậm chức Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất ở đơn vị này. Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ, sở hữu cổ phiếu lên đến hàng chục tỷ ở SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội). Đỗ Quang Vinh và Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cưới ở Châu Âu, cả hai cùng nhau đi du lịch xa hoa ở nhiều nơi trong và ngoài nước trước khi tổ chức lễ cưới. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và con gái sinh sống trong ngôi dinh thự có diện tích lớn, view đắt đỏ ở trung tâm Hà Nội.