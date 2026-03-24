Cảnh báo cho bất kỳ ai uống cà phê trước 9 giờ sáng

Nhiều người thức dậy rất cần một tách cà phê buổi sáng, nhưng ít ai biết rằng có những lúc bạn nên tránh uống cà phê. Trên thực tế, bạn có thể gây hại nhiều hơn lợi cho cơ thể, vì thời điểm bạn uống cà phê có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn.

Rojina Shams Nateri, dược sĩ tại Roseway Labs (Anh), giải thích rằng việc uống cà phê ngay sau khi ngủ dậy mà không uống nước sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước từ đêm hôm trước và đi ngược lại với quá trình sinh học của cơ thể. Cortisol là hormone giúp cơ thể tỉnh táo và đạt đỉnh điểm khoảng 30 đến 60 phút sau khi thức dậy. Rojina cho biết, việc nạp quá nhiều caffeine vào cơ thể trước khi hormone này kịp thực hiện chức năng của nó sẽ làm gián đoạn quá trình điều chỉnh tự nhiên của cơ thể.

Cô giải thích rằng caffeine cũng có thể gây rối loạn hormone. Trên thực tế, có một thời điểm lý tưởng để bạn uống caffeine nếu muốn thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.

Chia sẻ lời khuyên từ chuyên gia, Rojina cho biết: "Bạn sẽ dễ dung nạp hơn nếu uống cà phê từ 60 đến 90 phút sau khi thức dậy, vì khoảng thời gian này cho phép chức năng tuyến thượng thận cân bằng lại, có nghĩa là caffeine trong cà phê của bạn sẽ được sử dụng một cách chiến lược và hiệu quả hơn".

Tuy nhiên, cô cũng cảnh báo rằng vấn đề không chỉ nằm ở cà phê, cần lưu ý thêm rằng một số xu hướng được cho là "lành mạnh" nên tránh.

Ví dụ, theo chuyên gia, bữa sáng nhiều đường, ít protein có thể gây rối loạn lượng đường trong máu và năng lượng duy trì của bạn. Tắm nước lạnh cũng kích thích adrenaline, có thể gây mệt mỏi về lâu dài, đặc biệt là vào mùa đông khi cơ thể đang phải hoạt động mạnh để giữ ấm.

Tập luyện khi bụng đói có thể làm giảm lượng glucose và glycogen, làm tăng thêm căng thẳng cho cơ thể và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn là tỉnh táo. Kiểm tra email ngay khi thức dậy sẽ kích hoạt sự tăng đột biến dopamine sớm, dẫn đến mệt mỏi tinh thần.

Cách tốt nhất để thức dậy

Để có nguồn năng lượng dồi dào và ổn định hơn, Rojina khuyên nên bắt đầu buổi sáng với nhịp sống chậm rãi. Cô ấy nói: "Hãy bắt đầu bằng nước trước khi uống caffeine để bổ sung nước cho cơ thể. Hạn chế tiếp xúc với màn hình trong giờ đầu tiên và cố gắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng bằng cách đi bộ chẳng hạn, để hỗ trợ nhịp sinh học của bạn".

Cô cũng khuyên nên làm các xét nghiệm cần thiết trước khi dùng thực phẩm chức năng. "Vitamin B12, sắt và magie rất tốt nhưng luôn cần dựa trên kết quả xét nghiệm máu để đảm bảo lợi ích lâm sàng thực sự. Magie thường thích hợp hơn để sử dụng vào buổi tối hơn là để cung cấp năng lượng tức thì".

Uống cà phê trước 9 giờ sáng có thể là lý do khiến bạn mệt mỏi vào lúc 3 giờ chiều. Nhiều người đang vô tình gây ra tình trạng đường huyết tăng đột biến và làm suy yếu hệ thần kinh.

Bằng cách chờ đợi trước khi uống caffeine, khoảng thời gian này sẽ cho phép nồng độ cortisol (hormone gây căng thẳng) tự nhiên trong cơ thể đạt đỉnh và giảm dần, tránh tình trạng bồn chồn quá mức và giúp caffeine cung cấp năng lượng hiệu quả, tự nhiên hơn.

Chưa kể, uống cà phê khi bụng đói ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng độ axit trong dạ dày, dẫn đến trào ngược axit. Có một vài lý do tại sao nên đợi một chút trước khi uống.

Tóm lại, hãy uống nước trước, ăn thực phẩm giàu protein và chờ 60 đến 90 phút trước khi uống tách cà phê buổi sáng. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt vào buổi chiều.

Nguồn và ảnh: The Sun