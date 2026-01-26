Càng tập sống lành mạnh càng kiệt sức, bác sĩ chỉ ra lý do

Bạn uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ ngọt, đi bộ mỗi ngày và ngủ sớm... Nhưng thay vì khỏe lên, bạn lại mệt rã rời, bụng dạ lúc đầy hơi lúc khó chịu, tâm trạng thì dễ cáu gắt và khó tập trung.

Theo ThS-BSCKII Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình (TPHCM), nếu đang ở trong tình huống này, bạn không hề "bất thường" và cũng không phải bạn sai vì muốn sống lành mạnh hơn.

Nếu nền stress đã cao mà vẫn đẩy thêm stress bằng cường độ tập, hệ thần kinh dễ bị quá tải

Nghịch lý này dễ gặp ở những người có công việc bận rộn, áp lực cao, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nhưng vẫn cố "sống khỏe" bằng cách cộng thêm thật nhiều thói quen tốt. Vấn đề nằm ở chỗ cơ thể chúng ta không vận hành theo kiểu danh sách việc cần làm.

"Cơ thể là một hệ thống liên kết. Khi bạn thay đổi rời rạc, thiếu trật tự, những thói quen tưởng là tốt có thể lại trở thành gánh nặng. Ví dụ rất thường gặp tại phòng khám, nhiều người bị stress công việc kéo dài, ngủ không sâu, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng"- BS Phong cho hay.

Nhiều người vẫn ép mình tập luyện cường độ cao để "xả stress" hoặc chạy bộ cho đủ chỉ tiêu mỗi ngày vì sợ tăng cân. Tập luyện bản chất là một dạng stress có chủ đích để cơ thể thích nghi.

Nếu nền stress đã cao mà vẫn đẩy thêm stress bằng cường độ tập, hệ thần kinh dễ bị quá tải. Kết quả có thể là tập xong không thấy sảng khoái mà lại uể oải, tim đập nhanh lâu, dễ cáu, khó ngủ hơn, tiêu hóa kém hơn.

"Lúc này, vấn đề không phải là bạn chưa cố đủ mà là bạn đang thiếu một bức tranh tổng thể: Thứ tự ưu tiên phục hồi, nhịp sinh học, ăn uống phù hợp với trạng thái cơ thể và liều vận động đúng thời điểm. Bạn nên có cách sắp xếp lại trật tự lối sống dựa trên cơ chế sinh học, thay vì chạy theo mẹo vặt và tự trách mình mỗi khi cơ thể không đáp lại" - BS Phong khuyên.