Càng ăn càng trẻ: 3 loại quả nghe tên phải "chảy nước miếng" nhưng giúp da căng hơn filter

Trái cây chua hay một số loại đặc sản mùa hè thường bị né vì dễ gây ê răng và bị đổ là khiến da nổi mụn. Nhưng thực tế, càng chua càng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng sinh collagen, chống lão hóa và giải độc cơ thể. Dưới đây là 3 loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, giá rẻ, dễ kiếm, nhưng nếu ăn đúng cách lại giúp cơ thể bạn “trẻ hóa” từ bên trong, da không chỉ bớt thâm sạm, sáng khỏe mà bụng cũng nhẹ nhõm, ít mỡ tích tụ:

1. Ổi - "Nữ hoàng collagen" của các loại quả

Ổi là loại trái cây có hàm lượng vitamin C thuộc hàng cao nhất trong tự nhiên. Một quả ổi trung bình chứa đến 200–250 mg vitamin C - cao gấp 3-4 lần cam. Ăn 1 quả ổi mỗi ngày có thể đủ lượng C cần thiết để cơ thể tự tổng hợp collagen, giúp da căng mịn, đàn hồi, giảm chảy xệ.

Vitamin C không chỉ giúp tăng tổng hợp collagen tự nhiên, mà còn làm sáng da, giảm thâm sạm, ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, chất xơ trong ổi giúp hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru, giảm táo bón, từ đó giảm mụn do nóng trong. Ngoài ra, ổi còn chứa lycopene - một chất chống oxy hoá mạnh giúp bảo vệ da khỏi tia UV và gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm.

2. Chanh dây - Vị chua thanh giúp thanh lọc gan, da đỡ mụn thâm

Chanh dây có vị chua thơm đặc trưng, giàu vitamin A, C và các enzyme tiêu hoá tự nhiên. Nhờ đó, loại quả này hỗ trợ thải độc gan, giảm mụn do nóng trong, đồng thời giúp sáng da nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh.

Một điểm cộng ít ai biết: polyphenol trong chanh dây có thể ức chế melanin, giúp da đều màu, giảm nám nhẹ nếu sử dụng thường xuyên. Chanh dây còn chứa magie và kali, giúp làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ, rất quan trọng với quá trình phục hồi da ban đêm.

3. Vải - Ngọt thơm dễ nghiện nhưng lại “làm đẹp máu”, trẻ da từ gốc

Vải là loại quả mùa hè gắn liền với tuổi thơ, nhưng không nhiều người biết, vải chứa polyphenol, vitamin C, đồng và sắt, cực kỳ tốt cho lưu thông máu và làn da. Khi máu được làm sạch và lưu thông tốt, da sẽ hồng hào tự nhiên, bớt xỉn màu và thâm nám.

Chất oligonol có trong vải còn giúp chống viêm nhẹ, thúc đẩy tuần hoàn, giảm tình trạng da mệt mỏi, thiếu sức sống. Vải cũng chứa nước và chất xơ giúp hạn chế tích nước và hỗ trợ vóc dáng thon gọn.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hoặc collagen dạng uống, việc ăn đều các loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và enzyme tiêu hoá có thể giúp cơ thể bạn tự điều chỉnh, tự làm đẹp từ bên trong.