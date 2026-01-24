Cận cảnh U23 Việt Nam lao vào sân ăn mừng HCĐ châu Á cực sung, hát vang "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"

U23 Việt Nam ăn mừng HCĐ U23 châu Á 2026 (Video: AFC)

Rạng sáng 24/1, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, cả sân vận động như vỡ òa. Các cầu thủ U23 Việt Nam không giấu nổi cảm xúc, đồng loạt lao từ đừng piste vào sân, ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc tột độ sau khi chính thức giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Trên thảm cỏ, những cái ôm siết chặt, những cái giơ tay đầy sức mạnh, những nụ cười rạng rỡ hòa vào nhau tạo nên một bức tranh cảm xúc hiếm thấy. Không còn khoảng cách giữa cầu thủ đá chính hay dự bị, tất cả đều chung một cảm giác: tự hào vì đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho màu cờ sắc áo.

Đặc biệt, khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào chính là khi cả đội đứng bên nhau giữa sân, cùng nhau cất cao tiếng hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng". Giữa sân cỏ châu Á, tiếng hát quen thuộc vang lên đầy tự hào, thiêng liêng và xúc động - như một lời tri ân, một lời khẳng định về tinh thần Việt Nam không bao giờ khuất phục.

Ảnh: AFC

Hình ảnh các cầu thủ tay trong tay, mắt hướng về khán đài, vừa hát vừa vỗ nhịp đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV chia sẻ rằng, đó không chỉ là khoảnh khắc ăn mừng một tấm huy chương, mà còn là biểu tượng của niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hành trình U23 châu Á khép lại bằng tấm HCĐ đầy cảm xúc, nhưng những hình ảnh như thế này chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người hâm mộ. Bởi đôi khi, bóng đá không chỉ là thắng - thua, mà là những giây phút khiến cả một dân tộc cùng chung nhịp đập.