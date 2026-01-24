HLV U23 Hàn Quốc thừa nhận sự thật khi thua đau U23 Việt Nam

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Trên chấm luân lưu 11m, U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Việt Nam với tỷ số 6-7 đêm 23/1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc lần thứ ba thất bại trong một trận tranh hạng Ba tại giải đấu này (sau các năm 2013 và 2018).

Sự thất vọng về kết quả. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Lee Min-sung xuất hiện với vẻ mặt buồn bã.

"Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn", ông Lee nói. "Khi đối thủ thiếu người, chúng tôi nên củng cố hơn lợi thế về kỹ thuật, nhưng rất tiếc đã không làm được".

HLV U23 Hàn Quốc chưa hài lòng về kết quả trận đấu (Ảnh: AFC)

Thừa nhận sự tiến bộ của đối thủ và thiếu sót của đội nhà. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tập trung vào vấn đề chuyên môn. Ông cho rằng các cầu thủ của mình cần phải được đào tạo và phát triển sâu hơn về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật.

"Chúng tôi dễ bị thủng lưới nên tôi chưa hài lòng với khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, đội vẫn có những trận hay, như thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng, thắng Australia 2-1 ở tứ kết. Nhưng chúng tôi cần phát triển kỹ hơn, sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật để đội tốt hơn", HLV Lee Min-sung cho biết.

Thất bại trước U23 Việt Nam – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV đồng hương Kim Sang-sik cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc để thua, khiến nỗi thất vọng của ông Lee càng trở nên nặng nề hơn.