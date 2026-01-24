Ảnh nét căng: U23 Việt Nam tự hào nhận tấm huy chương dành cho sự kiên cường đến giây cuối cùng ở U23 châu Á

Không cần quá nhiều lời, chỉ một caption ngắn từ AFC cũng đủ khiến người hâm mộ Việt Nam nghẹn lại vì tự hào.

Trên trang chủ và các nền tảng mạng xã hội chính thức, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đăng tải chùm ảnh ăn mừng của U23 Việt Nam sau trận thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc ở trận trang hạng 3 U23 châu Á 2026 diễn ra đêm 23/1. Kèm theo đó là dòng chú thích đầy trân trọng: "Tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U23 Việt Nam."

Những bức ảnh "nét căng" ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu hết sức mình, kiên cường đối diện với U23 Hàn Quốc trong thế mất người (vì Đình Bắc nhận thẻ đỏ) rồi vượt qua 90 phút căng thẳng, 30 phút hiệp phụ đầy âu lo, loạt sút luân lưu cân não để rồi nâng cao huy chương hạng 3 châu Á 2026 một cách đầy tự hào. Trên gương mặt các cầu thủ là đủ mọi cung bậc cảm xúc: vỡ òa, hạnh phúc, nhẹ nhõm sau hành trình chiến đấu không khoan nhượng.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về một tấm huy chương, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần thép, ý chí không chịu khuất phục của bóng đá trẻ Việt Nam.

Dòng caption ngắn gọn từ AFC như một sự ghi nhận xứng đáng: Đây không chỉ là huy chương đồng, mà là huy chương của bản lĩnh, của sự kiên cường và của niềm tin.

Một cái kết đẹp cho U23 Việt Nam tại châu Á 2026 - đẹp cả về kết quả lẫn hình ảnh.

Ảnh: AFC, FIFA