Thủ môn Cao Văn Bình được AFC bình chọn xuất sắc nhất!

Trong trận đấu tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc đầy căng thẳng và áp lực, khi khung thành U23 Việt Nam liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, thủ môn Cao Văn Bình đã có màn trình diễn chói sáng, trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu theo cách rất "thủ môn": âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng.

Văn Bình đã liên tiếp có những pha cản phá xuất thần trước các tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối thủ. Phản xạ nhanh, chọn vị trí hợp lý và tâm lý vững vàng giúp thủ thành sinh năm 2003 còn cản phá thành công cú sút penalty thứ 7 của U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu cân não, là điều kiện then chốt để U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở sau cú sút quyết định của Thanh Nhàn, đánh bại U23 Hàn Quốc để giành HCĐ U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình cản phá cú sút penalty thứ 7 của U23 Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á 2026

Cao Văn Bình giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: AFC)

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bắt bóng, Cao Văn Bình còn cho thấy vai trò chỉ huy nơi hàng phòng ngự. Những tiếng hô dõng dạc, các pha ra vào hợp lý và sự tỉnh táo trong từng quyết định giúp các đồng đội phía trên chơi tự tin hơn.

Sau trận đấu, cái tên Cao Văn Bình trở nên viral. Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi anh là "lá chắn thép", là người kế cận của Trần Trung Kiên, là chốt chặn đáng tin cậy nhất của U23 Việt Nam ở thời khắc quyết định.

Không cần bàn thắng để tỏa sáng, Cao Văn Bình đã khẳng định giá trị bằng chính bản lĩnh và phong độ đỉnh cao. Một trận đấu đáng nhớ, một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng - và là lời khẳng định mạnh mẽ cho tương lai của người gác đền U23 Việt Nam.