Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ

Trong các ngày 28-30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa từ 100-300 mm, thậm chí có nơi trên 450 mm. Điều này đặt ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị thấp trũng.