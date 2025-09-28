Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ

Trần Lộc - Hoàng Hà - Viên Minh/ VTC News, Theo vtcnews.vn 12:40 28/09/2025
Sáng 28/9, bờ kè Cửa Lò (Nghệ An) và Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị tấn công dồn dập bởi những đợt sóng cao, biển động dữ dội trước giờ bão Bualoi đổ bộ.

Video: Cận cảnh sóng dữ dội uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước khi bão Bualoi đổ bộ

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 1.

10h ngày 28/9, tại bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và bãi biển Thiên Cầm (phường Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), sóng biển dâng cao, cuộn trào, đánh mạnh vào bờ kè, biển động mạnh chưa từng thấy kể từ nhiều tháng qua.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 2.

Ở Cửa Lò, từng đợt sóng cao xấp xỉ 3m nối tiếp nhau tràn qua hệ thống bờ kè, có nơi nước biển chảy thẳng vào khu dân cư.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 3.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 4.

Mỗi khi sóng dội vào bờ, nước biển tạt mạnh qua mép kè, tạo thành bức tường nước dày đặc, che khuất tầm nhìn.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 5.

Sóng đánh vào bờ kè ở Cửa Lò.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 6.

Nước biển dâng cao, mặt biển liên tục nổi sóng.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 7.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 8.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 9.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 10.

Một số tuyến phố ven biển bắt đầu ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. Một số chủ quán ăn, nhà hàng ven bờ vẫn còn tiếp tục che chắn cơ sở kinh doanh, di dời đồ đạc.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 11.

Các tàu, thuyền, cano... đã tập kết về bãi trú trước giờ bão Bualoi đổ bộ.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 12.

Tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), sóng dâng cao cuồn cuộn, tung bọt trắng xoá khi đập vào bờ, hướng thẳng về khu dân cư ven biển.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 13.

Sóng càng lúc càng lớn, báo hiệu sức gió mạnh lên khi bão Bualoi chuẩn bị đổ bộ.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 28/9, bão Bualoi di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc – gần gấp đôi so với tốc độ trung bình của nhiều cơn bão khác. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 15.

Nghệ An và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão Bualoi.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 16.

Dự báo, khu vực ven biển sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 8-9, nơi tâm bão đi qua có thể đạt cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Cùng với gió mạnh và sóng lớn, bão số 10 còn mang theo một đợt mưa rất lớn.

Cận cảnh sóng lớn uy hiếp bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh trước giờ bão Bualoi đổ bộ- Ảnh 17.

Trong các ngày 28-30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa từ 100-300 mm, thậm chí có nơi trên 450 mm. Điều này đặt ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị thấp trũng.

