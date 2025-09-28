Bão số 10 di chuyển lệch về phía Bắc: Có nơi đã sạt lở và ngập lụt, nhiều nhà dân tan hoang vì lốc xoáy

10h: Bão đổ bộ đất liền muộn hơn

Theo thông tin từ VTV, bão số 10 Bualoi đã bắt đầu di chuyển lệch dần lên phía Bắc, di chuyển với tốc độ khá nhanh, khoảng 25km/h. Thời gian bão đổ bộ sẽ lùi muộn hơn, từ 22h hôm nay đến 01h ngày 29/9.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 10 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 108.9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách Tp. Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 260km về phía Nam Đông Nam.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đây được đánh giá là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Nghệ An căng mình chống bão

Theo báo Sài Gòn giải phóng, sáng 28-9, ghi nhận tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, sóng biển dâng cao, gió rít liên hồi.

Tại bến cá Thu Thủy, nhiều ngư dân đã khẩn trương neo lại tàu thuyền, chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trước tình hình thời tiết bất thường.

Nhiều xã ở Thanh Hóa bị sạt lở, ngập lụt

Theo thông tin từ Vietnamnet, từ đêm 26/9 đến nay, trên địa bàn các xã miền núi của Thanh Hóa có mưa lớn, kéo theo tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, giao thông chia cắt tại nhiều tuyến đường.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Biên phòng các xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống và ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tại xã Vạn Xuân, lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm 6/10 thôn bị ngập, nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt, lực lượng chức năng cơ sở đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", hỗ trợ di dời tài sản, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Quảng Trị: Ứng cứu 2 tàu cá bị chìm trong lúc vào bờ trú bão

Khoảng 5h45' cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được thông tin từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi) về việc, 2 tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS, BV 0042-TS (thành phố Hồ Chí Minh) gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10.

Vị trí 2 thuyền cá gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước lạch Cửa Việt); 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang bị chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn. Thời điểm gặp nạn trên 2 tàu có 11 thuyền viên.

Cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân, chính quyền địa phương khẩn trương tìm phương án tiếp cận tàu bị nạn. Ảnh: BP.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Đến 8h30' cùng ngày, đã đưa 1 người lên bờ và 3 người đã lên được thuyền của người dân.

Đến 8h45' cùng ngày, đã cứu thành công 1 tàu và đang đưa ngư dân vào bờ.

Được biết, qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Nghệ An ngập lụt nhiều tuyến phố

Sáng 28/9, trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, nhiều khu vực ở Nghệ An hứng mưa lớn, gây ngập cục bộ một số tuyến đường trung tâm.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ sáng 27/9, Nghệ An có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nước dâng ngập hơn nửa bánh xe làm nhiều xe chết máy. Một số người phải xuống xe dắt bộ qua đoạn đường ngập. Ô tô, xe máy gặp khó khăn khi di chuyển qua các tuyến phố cũ như Phan Bội Châu, Trường Chinh, Đặng Thái Thân... do tình trạng ngập cục bộ. "Thịệt hại do cơn bão số 5 gây ra còn chưa khắc phục xong, tôi lại phải hối hả chuẩn bị cho cơn bão số 10 sắp đến. Để sửa chữa các thiệt hại do cơn bão cũ gây ra, gia đình tôi phải vay tiền mà còn chưa trả xong, nếu cơn bão này còn mạnh hơn thì chỉ sợ trắng tay", một người dân ở phường Thành Vinh lo lắng

Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi bão Bualoi đổ bộ



Sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế phát đi công văn cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão Bualoi (bão số 10) chuẩn bị đổ bộ.

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to.

Đặc biệt, người dân tại các xã, phường ven biển, gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian 10h-14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Cập nhật vị trí cơn bão lúc 7 giờ

Vị trí tâm bão: Khoảng 16.4 độ Vĩ Bắc; 109.5 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cách TP. Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Nhiều chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

Theo báo Người lao động, các hãng hàng không cập nhật những chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi sau khi Cục Hàng không quyết định 4 sân bay tạm ngừng tiếp thu máy bay.

Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão bão số 10 Bualoi. Chuẩn bị chống bão tại sân bay quốc tế Phú Bài (TP Huế)



Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Vietjet cũng cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28-9 tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận máy bay.

Huế mưa lớn

Theo báo Người lao động, sau một đêm lặng gió, không mưa, từ 6 giờ 30 phút sáng nay (28-9), khu vực ven biển ở TP Huế bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo hạn chế người dân ra đường để tránh ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra. Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của bão số 10, trong hôm nay, vùng ven biển TP Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mưa ở khu vực cửa biển Thuận An.

Người dân di dời ghe thuyền.

Khu vực dân cư ở cửa biển Thuận An

Một chỗ neo đậu tàu thuyền ở cửa biển Thuận An.

Dự tính đường đi của bão Bualoi khi đổ bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đến 16h ngày 28/9 bão số 10 Bualoi trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Lúc 4h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25-30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị; cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Khoảng 16h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.