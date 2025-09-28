Hơn cả phim: Nghẹt thở khoảnh khắc hạ cánh của chuyến bay cấp cứu từ Trường Sa về TP.HCM giữa bão Bualoi

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chuyến bay cấp cứu khẩn cấp bằng trực thăng được Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) phối hợp Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhằm một bệnh nhân đa chấn thương từ đảo Thuyền Chài (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu vào sáng ngày 26/9.

Clip: minh.hung2004

Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi chuyến bay diễn ra trong thời điểm bão Bualoi đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Đó không chỉ là nỗ lực cứu người, mà còn là sự hy sinh thầm lặng, trách nhiệm và tình yêu thương của đội ngũ chiến sĩ áo trắng.



Được biết, bệnh nhân là ông N.N.H (53 tuổi, quê Quảng Trị), công nhân đang lao động tại đảo Thuyền Chài. Trong quá trình làm việc, anh bị tai nạn dẫn đến đa chấn thương: chấn thương ngực – bụng, gãy xương sườn số 9, nghi vỡ gan và chảy máu trong ổ bụng. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh xá đảo Thuyền Chài, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, nguy cơ sốc mất máu cao.

Người bệnh được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình bay.

Ngay trong đêm, Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã kết nối hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần được phẫu thuật chuyên sâu khẩn cấp. Thực hiện chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, Công ty Trực thăng Miền Nam khẩn trương chuẩn bị phương án bay cấp cứu. Tổ bay gồm Thượng tá Đỗ Hoàng Hải (lái chính), Đại úy Hà Xuân Trường (lái phụ) và Trung tá QNCN Vũ Duy Hiền (kỹ thuật hàng không). Đồng hành có Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Trung tá Phạm Trường Thanh, Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc làm Tổ trưởng.

Lúc 00h40 ngày 26/9, trực thăng cất cánh từ sân bay Vũng Tàu ra đảo. Chuyến bay diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi. Tổ bay đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, vượt qua điều kiện mưa bão trên biển, tiếp cận đảo Thuyền Chài và phối hợp lực lượng quân y tại chỗ đưa bệnh nhân lên máy bay.

Chuyến bay diễn ra an toàn, đưa bệnh nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Trung tá Phạm Trường Thanh cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ các phương án: truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở oxy, cầm máu và theo dõi chặt chẽ biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đặc biệt, kíp cấp cứu đã mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất.

Chuyến bay vượt biển trong thời gian dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm, Tổ bay cùng ê kíp cấp cứu đường không đã vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn. Lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày, trực thăng hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai hội chẩn toàn viện để xác định chẩn đoán và lên phác đồ điều trị chuyên sâu. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa hồi sức ngoại.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, hội chẩn, tìm hướng điều trị chuyên sâu cho người bệnh.



Chuyến bay cấp cứu thành công không chỉ cứu sống bệnh nhân kịp thời mà còn một lần nữa khẳng định năng lực cơ động nhanh, chính xác, hiệu quả của lực lượng trực thăng quân sự và y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Đây là sự phối hợp quan trọng trong nhiệm vụ cứu hộ – cứu nạn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho ngư dân, công nhân yên tâm bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.