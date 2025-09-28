Hàng quán 'cửa đóng then cài', người Nghệ An hối hả ứng phó bão Bualoi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, sáng 28/9, ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều xã, phường tại Nghệ An có mưa rất to.
Các tuyến đường trung tâm ở phường Thành Vinh, phường Trường Vinh, phường Vinh Hưng... vắng bóng phương tiện giao thông.
Nhiều tiểu thương tạm dừng hoạt động kinh doanh, kiểm tra và áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản trước khi bão vào.
Tại phường Cửa Lò, các khách sạn, nhà hàng khu vực ven biển chủ động đóng cửa sớm, dùng thanh sắt, bao cát chặn trước cửa để tránh thiệt hại.
Người dân ở các tuyến phố ven biển hối hả gia cố nhà cửa, nhiều gia đình dùng những tấm ván gỗ dày đóng chặt trước cửa ra vào và cửa sổ để không bị gió lớn, sóng biển hất tung.
Các bao cát được dùng để chặn cửa, ngăn nước tràn vào khách sạn.
Từ sáng 28/9, nhiều khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngừng tiếp nhận khách đặt phòng. Đa số nhà hàng đều chuẩn bị bao cát, tấm sắt lớn để gia cố cửa khi bão vào.
Cảnh các cửa hàng trên đường Quang Trung, phường Thành Vinh đồng loạt đóng cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.
Một tiểu thương trên đường Quang Trung, phường Thành Vinh cho biết, ngay sau khi biết tin tức về cơn bão số 10, cả gia đình ông vội cùng nhau gia cố, chằng chống cửa hàng.
"Mưa lớn từ sáng 27/9 khiến tôi rất lo lắng. Tôi cùng vợ dọn dẹp cửa hàng từ sớm, đưa ô tô đến điểm cao hơn và luôn cập nhật thông tin trên báo đài", ông Nguyễn Mạnh Tiến, chủ quán ăn trên đường Phan Chu Trinh chia sẻ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9h ngày 28/9, bão số 10 trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo khoảng trưa đến chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm.
Khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.
Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi.
Tỉnh Nghệ An có 2.862 tàu thuyền đang neo đậu tại bến với 12.891 lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đã được kêu gọi vào bờ tránh trú và nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10.