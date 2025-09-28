Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Sáng 28-9, Đài khí tượng Thủy văn Trung bộ đã có bản tin mới thông báo về tin bão số 10, như sau:
Sáng 28-9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn kèm gió rít nhẹ. Mưa lớn xảy ra từng đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, gió nhẹ ở khu vực ven biển phường Sơn Trà.
Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bão số 10 Bualoi với mưa lớn từng cơn và gió nhẹ
Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng biển cao gần 0,8m liên tục ập vào kè đá.
Ghi nhận ở khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng thác kéo theo bùn, đá tràn thẳng vào nhà dân.
Anh Trần Văn Tâm (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên gia đình anh gặp tình cảnh này.
Thác nước tràn vào nhà dân ở tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, cạnh dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
Theo anh Tâm, trước khi dự án thi công đường gom của tuyến cao tốc, khu vực vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không xây mới, mỗi trận mưa lớn nước đều dồn ứ, chảy xiết xuống nhà dân.
"Chúng tôi đã nhiều lần báo Ban quản lý dự án và đơn vị thi công nhưng chưa được xử lý" - anh Tâm bức xúc nói.
Anh cũng cho biết phía nhà thầu từng giải thích việc không xây mương thoát nước do không nằm trong thiết kế công trình. Hiện gia đình ông rất lo lắng, đề nghị chính quyền và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho người dân.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Hồi 7 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.