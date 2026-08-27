Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ đồng sắp thông xe ở miền Trung: Xuyên qua 5 sườn núi, một bên núi một bên biển, nối tới bãi biển hình cánh cung còn hoang sơ

Sau hơn 2 năm thi công, cung đường ven biển này đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Những ngày cuối tháng 8, hình ảnh cung đường mới uốn lượn giữa núi và biển ở Lộ Diêu tiếp tục thu hút sự chú ý. Từ trên cao, mặt đường nhựa chạy thành những đường cong lớn quanh sườn núi, một bên là triền cây xanh, một bên mở thẳng tầm nhìn ra biển.

Đây là cung đèo Lộ Diêu qua phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực Bình Định trước đây. Tuyến dài khoảng 4,5 km, có tổng vốn đầu tư 204 tỷ đồng và đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để dự kiến đưa vào khai thác cuối tháng 8/2026.

Toàn cảnh con đường nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Tiền Phong)

Hơn 200 tỷ đồng để mở đường xuyên qua 5 sườn núi

Cung đèo Lộ Diêu là một phần của dự án đường ven biển ĐT.639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. Toàn dự án dài hơn 38 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Riêng đoạn qua đèo Lộ Diêu khởi công từ tháng 5/2024 và mất hơn hai năm để hình thành cung đường hiện nay.

Dù chỉ dài 4,5 km, đây được xem là một trong những hạng mục khó của toàn tuyến bởi địa hình đồi núi nằm sát biển. Theo ông Nguyễn Thanh Trình, quản lý dự án chia sẻ với báo chí, để mở đường men theo bờ biển, công nhân phải bạt qua 5 sườn núi cao.

Việc thi công càng phức tạp khi khu vực gần như không có đường nhánh để tiếp cận công trường. Các đơn vị chỉ có thể triển khai hai mũi thi công từ hai đầu tuyến. Tổng cộng hơn 450.000 m3 đất đá đã được đào lên và vận chuyển tới bãi thải cách công trình khoảng 2,5 km.

Ảnh VTC News

Tuyến mới được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa rộng 12 m, tốc độ thiết kế 40 km/h. Đến ngày 24/8, các hạng mục taluy âm, taluy dương, hệ thống chiếu sáng và thoát nước đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số phần việc như lắp đặt lan can.

So với đèo Lộ Diêu cũ, con đường mới cũng rộng và thuận lợi hơn. Tuyến cũ dài khoảng 3 km, rộng 6,5 m, có nơi dốc khoảng 10%, nhiều cua gấp, tầm nhìn hạn chế và chưa có hệ thống chiếu sáng. Trong khi đó, cung đường mới giảm độ dốc và được mở theo hướng men gần bờ biển hơn.

Một bên núi, một bên biển, khung cảnh sẽ hấp dẫn du khách

Chính địa hình từng gây khó cho quá trình thi công lại tạo nên điểm đặc biệt của cung đèo Lộ Diêu.

Nhìn từ trên cao, con đường giống một dải kéo dài quanh lưng chừng núi. Qua mỗi khúc cua, cảnh quan thay đổi giữa những sườn núi xanh, vực đá và mặt biển rộng phía dưới. Đây cũng là lý do tuyến đường nhanh chóng trở thành tọa độ được nhiều người tìm kiếm để đến chụp ảnh ngay cả khi công trình chưa chính thức bàn giao.

Tuy nhiên, do các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông chưa hoàn thiện và công trình chưa được bàn giao, một số trường hợp tự ý tháo rào chắn, lái xe vào bên trong được cảnh báo có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì vậy, trước thời điểm có thông báo chính thức đưa tuyến vào khai thác, du khách vẫn cần tuân thủ các biển báo, rào chắn và hướng dẫn của đơn vị quản lý thay vì tự ý đi vào khu vực thi công.

Hiện tại con đường chưa hoàn thành thi công, chưa chính thức thông xe, đi vào khai thác (Ảnh VTC News)

Khi hoàn thành, cung đèo này sẽ trở thành một phần của tuyến đường ven biển Gia Lai dài hơn 115 km. Tuyến được kỳ vọng tăng khả năng kết nối, đồng thời mở thêm không gian phát triển du lịch và kinh tế biển cho địa phương.

Cuối cung đường là bãi biển hình cánh cung còn nguyên nét hoang sơ

Điều khiến hành trình qua Lộ Diêu đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân con đường. Từ cung đèo mới, du khách có thể tiếp cận khu vực bãi biển Lộ Diêu, một điểm đến có địa thế khá đặc biệt.

Theo trang thông tin du lịch của địa phương, từ trên cao nhìn xuống, bãi biển Lộ Diêu giống như một cánh cung khổng lồ, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển, chính giữa là cánh đồng. Khu vực được ba phía núi bao bọc, phía còn lại mở ra biển. Bãi cát vàng chạy quanh những gành đá tự nhiên tạo nên cảnh quan tương đối biệt lập và nguyên sơ.

Nhiều chuyên trang du lịch cũng mô tả bãi biển nơi đây có hình cánh cung, được bao quanh bởi núi và ghềnh đá, nước biển trong, bờ thoải và làng chài vẫn giữ nhiều nét hoang sơ. Một trong những điểm đặc trưng là Hòn Trông - khối đá được người dân liên tưởng tới hình ảnh người phụ nữ cùng con đứng đợi chồng sau những chuyến ra khơi.

Bãi biển Lộ Diêu (Ảnh MiA)

Không chỉ có cảnh quan, Lộ Diêu còn gắn với Bến tàu không số Lộ Diêu, địa danh mang giá trị lịch sử. Với địa thế ba phía núi, một phía biển và tương đối kín đáo, khu vực từng được lựa chọn làm nơi tàu không số đưa vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Nam.

Bởi vậy, khi cung đường hơn 200 tỷ đồng chính thức mở cửa, hành trình tới Lộ Diêu không đơn thuần là đi qua một tuyến giao thông mới. Du khách có thể kết hợp trải nghiệm cung đường núi - biển, ngắm bãi biển hình cánh cung, khám phá gành đá, làng chài và tìm hiểu một địa danh lịch sử đặc biệt của vùng duyên hải miền Trung.

Tổng hợp VTC News, Tiền Phong﻿, Cục Du lịch Quốc gia