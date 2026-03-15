Cách kiểm soát tình trạng ra mồ hôi tay hiệu quả bậc nhất

Mồ hôi ra nhiều ở tay tuy không gây nguy hiểm nhiều đến sức khỏe người mắc phải nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sinh hoạt. Do đó, để hạn chế đổ mồ hôi tay, bạn có thể sử dụng những phương pháp đơn giản nhưng cực hiệu quả sau đây.

Dùng chất chống mồ hôi tay hoặc kem bôi có chứa glycopyrrolate

Chất chống mồ hôi cho tay thường tồn tại ở hình thức que, lăn, xịt dưới dạng kem hoặc gel. Chúng hoạt động bằng cách làm thu nhỏ lỗ chân lông để tiết giảm mồ hôi toát ra.

Bạn chỉ cần cho một ít chất chống mồ hôi hoặc kem bôi có chứa glycopyrrolate vào lòng bàn tay, xoa đều và để khô tự nhiên. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của mồ hôi tay, những chất này sẽ giúp bạn kiểm soát tình trạng tay ra mồ hôi trong khoảng 1-3 giờ.

Dùng trà đen

Túi trà đen bạn hay uống cũng có thể khắc phụcmồ hôi tay đấy. Trong trà có axit tannic giúp ngăn mồ hôi và se nhỏ lỗ chân lông. Tuyến mồ hôi của bạn sẽ hoạt động ít hơn và tay bạn sẽ khô ráo hơn.

Bạn có thể thử 2 cách dùng trà xanh sau:

• Làm ẩm các túi trà đen và đặt vào tay trong vài phút mỗi ngày. Bạn cũng có thể dùng những túi trà ẩm này để lau tay khi cần.

• Pha 3–4 túi trà đen với nước nóng trong 5 phút. Bạn hãy dùng nước trà này ngâm tay trong 30 phút.

Sử dụng khăn lau chứa cồn

Nếu không muốn sử dụng chất chống mồ hôi, bạn có thể dùng khăn lau tay chứa cồn.

Cồn là chất làm se da. Khi sử dụng, nó có thể giúp bàn tay bạn tạm thời khô ráo nhờ khả năng thu nhỏ lỗ chân lông. Khăn lau tay chứa cồn khá tiện lợi để mang theo bên người.

Vì thế, bạn hãy dùng nó để hỗ trợ cho các trường hợp khẩn cấp như bắt tay đối tác hoặc nắm tay người yêu trong những buổi hẹn hò…

Dùng bột ngô (bắp) hoặc phấn rôm trẻ em

Bột ngô và phấn rôm có khả năng hấp thụ nước. Vì vậy, mỗi khi bạn cảm thấy mồ hôi đang tiết ra ở tay, chỉ cần lấy một ít bột ngô hoặc phấn rôm xoa vào lòng bàn tay.

Bạn có thể chiết bột ra một chai nhỏ để mang theo đến nơi làm việc hoặc đi bất kỳ đâu đó để sử dụng cả ngày.

Sử dụng lá lốt

Có rất nhiều cách sử dụng lát lốt để trị chứng đổ mồ hôi tay, chân. Cách thứ nhất dùng thân, lá và rễ lá lốt rang vàng, hạ thổ, sắc uống trong 7 ngày liền, nghỉ 4 - 5 ngày sau đó tiếp tục sử dụng bài thuốc thêm 1 tuần.

Cách thứ hai, nấu nước lá lốt, cho thêm chút muối tinh, ngâm tay trong nước ấm, áp dụng ít nhất một lần trong ngày.

Cách thứ 3, chế biến lá lốt thành những món ăn ngon mà lại có tác dụng như những vị thuốc như chả lá lốt, thịt rang lá lốt, đảm bảo là rất thơm ngon, vừa miệng mà lại có tác dụng chữa bệnh.

Sử dụng muối

Dùng muối hạt hòa tan vào nước ấm ngâm ngập bàn tay và bàn chân vào nước ấm. Ngoài ra, còn hai cách khác là rang muối trên chảo nóng rồi hơ, xông chân tay hay gói muối hạt vào một tấm vải sạch rồi đem chờm vào chân tay.

Uống nhiều nước

Người bị chảy mồ hôi tay đặc biệt cần uống nhiều nước để kiểm soát tình trạng. Khi uống nhiều nước, cơ thể bạn được làm mát.

Tuyến mồ hôi cũng sẽ không hoạt động vất vả để giải phóng nhiệt lượng cho cơ thể. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ tiết giảm lượng mồ hôi thoát ra ở lòng bàn tay.

Thay đổi chế độ ăn và thanh lọc cơ thể

Chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến lượng mồ hôi tiết ra theo nhiều cách. Một số thực phẩm có thể khiến bạn tăng tiết mồ hôi nhưng cũng có những thực phẩm có khả năng giúp bạn tiết giảm mồ hôi.

Như vậy, chế độ ăn uống lành mạnh mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, cân bằng. Ngược lại, nếu bạn có chế độ ăn uống kém, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo đó, tình trạng ra mồ hôi tay cũng bị kích thích.

Sử dụng lá dâu tằm

Những lá dâu tằm tươi xanh mơn mởn không chỉ dành làm thức ăn cho tằm nhả tơ mà còn có thể đun sôi làm nước uống trị đổ mồ hôi tay, chân nữa đấy.

Có thể kết hợp thêm với lá lốt, hạt sen, đường kính để thành một loại thức uống dễ chịu. Không chỉ lá, cành cây dâu kết hợp với cỏ xước, cây mắc cỡ sắc lên uống cũng có tác dụng trong điều trị đổ mồ hôi tay, chân.

T.Lâm (theo laodong, suckhoedoisong)