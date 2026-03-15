Đu đủ thường được đồn giúp tăng vòng 1, nhưng sự thật về lợi ích sức khỏe của nó còn nhiều hơn thế

Khi nhắc đến đu đủ, không ít người lập tức nghĩ đến công dụng “tăng vòng 1”. Trên mạng xã hội, thậm chí có nhiều lời khuyên truyền tai nhau rằng ăn đu đủ thường xuyên có thể giúp vòng ngực phát triển.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy đu đủ có thể làm tăng kích thước vòng một. Điều đáng nói là trong khi nhiều người mải mê tin vào công dụng này, họ lại bỏ qua những lợi ích sức khỏe thực sự mà đu đủ mang lại.

Các flavonoid trong đu đủ xanh giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ người bệnh tiểu đường.

Trên thực tế, đu đủ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, có thể hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể nếu được sử dụng hợp lý.

Một trong những thành phần nổi bật nhất trong đu đủ là papain - một loại enzyme có khả năng phân giải protein.

Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, đu đủ là loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và enzyme hỗ trợ tiêu hóa.

Ông cho biết: “Đu đủ chứa enzyme papain giúp phân giải protein trong thức ăn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn.”Chính vì vậy, ở nhiều nơi, đu đủ còn được gọi là “trái cây hỗ trợ tiêu hóa”.Ngoài papain, đu đủ còn chứa nhiều vitamin C, flavonoid, beta-carotene và chất xơ, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và duy trì sức khỏe tế bào.

Hàm lượng vitamin C và A cao giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng

Những lợi ích rõ ràng nhất của đu đủ

1. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng

Enzyme papain trong đu đủ có khả năng phân giải protein trong thực phẩm, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Vì vậy, với những người thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu, ăn một lượng đu đủ vừa phải sau bữa ăn có thể giúp cải thiện cảm giác khó chịu.

Ngoài ra, lượng chất xơ tự nhiên trong đu đủ cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Đây cũng là lý do vì sao đu đủ thường được khuyên dùng trong chế độ ăn của những người gặp vấn đề về tiêu hóa nhẹ.

2. Giúp chống oxy hóa và làm đẹp da

Đu đủ cũng được đánh giá cao nhờ khả năng chống oxy hóa. Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C và flavonoid, hai hợp chất nổi tiếng với khả năng trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân khiến tế bào lão hóa nhanh hơn.

Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da và hỗ trợ làn da trông tươi sáng hơn.Chính vì vậy, đu đủ không chỉ xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày mà còn được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả này không thể thấy ngay lập tức, mà cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh trong thời gian dài.

Chất xơ hòa tan trong đu đủ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

3. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Đu đủ cũng là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng. Các vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong loại trái cây này có thể giúp cơ thể chống lại tác động của vi khuẩn và virus từ môi trường.

Ngoài ra, một số hợp chất tự nhiên trong đu đủ còn được cho là có đặc tính kháng viêm nhẹ, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đu đủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ dinh dưỡng, không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế khi cơ thể mắc bệnh.

4. Sự thật về lời đồn “tăng vòng 1”

Dù được truyền miệng rộng rãi, nhưng đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh đu đủ có thể giúp tăng kích thước vòng ngực. Lý do khiến nhiều người tin vào quan niệm này có thể xuất phát từ suy đoán rằng papain hoặc một số hợp chất trong đu đủ có thể kích thích hormone estrogen. Tuy nhiên, khi đi vào cơ thể, enzyme papain sẽ bị phân giải trong quá trình tiêu hóa, nên không thể tác động trực tiếp đến mô vú.

Ngoài ra, lượng hormone thực vật trong đu đủ cũng rất thấp và không đủ để tạo ra thay đổi đáng kể đối với cơ thể. Vì vậy, việc ăn nhiều đu đủ với mục đích cải thiện vòng một gần như không mang lại hiệu quả như lời đồn.

Các chất chống oxy hóa có trong đu đủ giúp trung hòa gốc tự do, giảm nếp nhăn và thúc đẩy sản sinh collagen giúp da săn chắc

Ăn đu đủ thế nào để tận dụng tối đa dinh dưỡng?

Để tận dụng tối đa lợi ích của đu đủ, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn loại trái cây này ở dạng tươi. Việc nấu ở nhiệt độ quá cao có thể làm mất hoạt tính của enzyme papain, từ đó giảm bớt lợi ích hỗ trợ tiêu hóa.

Bạn có thể sử dụng đu đủ theo nhiều cách như:

Ăn trực tiếp sau bữa ăn

Làm salad trái cây

Kết hợp với sữa chua

Nấu canh hoặc chè nhẹ

Ngoài ra, dù tốt cho sức khỏe, đu đủ cũng không nên ăn quá nhiều. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người nhạy cảm.

Thay vì chạy theo những lời đồn chưa được kiểm chứng, các chuyên gia khuyên rằng nên tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng và khoa học. Khi được sử dụng đúng cách, đu đủ hoàn toàn có thể trở thành một phần hữu ích trong lối sống lành mạnh.