Cá thể hóa dinh dưỡng – chìa khóa giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết bền vững

Trong bối cảnh đó, dinh dưỡng khoa học được xem là yếu tố nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết và nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Xu hướng điều trị hiện đại: Dinh dưỡng y học cá thể hóa

Bổ sung dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Nguồn: Pinterest.

Nếu trước đây, việc kiểm soát bệnh tiểu đường chủ yếu dựa vào thuốc và chế độ ăn kiêng khắt khe, thì hiện nay, xu hướng điều trị mới tập trung vào dinh dưỡng y học cá thể hóa - tức chế độ ăn được thiết kế phù hợp với từng thể trạng, giai đoạn bệnh và nhu cầu năng lượng của mỗi người.

Dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn cải thiện chuyển hóa lipid, giảm nguy cơ biến chứng mạch máu và duy trì cân nặng lý tưởng. Một chế độ ăn khoa học cho bệnh nhân tiểu đường cần đảm bảo ba nguyên tắc: kiểm soát lượng đường hấp thu, cung cấp đủ năng lượng và duy trì cân bằng dưỡng chất.

Để đáp ứng những tiêu chí này, các sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt đã ra đời, trong đó tiên phong là dòng Soup uống Leisure Cerna của Orgalife. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cung cấp năng lượng ổn định.

Leisure Cerna là soup uống bổ sung dinh dưỡng toàn diện phù hợp với người bệnh đái tháo đường. Nguồn: Orgalife.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Cerna được phát triển dựa trên triết lý "Nutrition from Nature" - dinh dưỡng tự nhiên, an toàn và thân thiện với cơ thể. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiệt trùng UHT giúp bảo toàn vi chất, đồng thời công nghệ thủy phân giúp cắt đạm thành chuỗi peptide ngắn, dễ hấp thu và hạn chế dị ứng. Bên cạnh đó, Leisure Cerna bổ sung Omega 3-6-9, chất xơ tự nhiên, Inulin cùng 26 vitamin và khoáng chất giúp làm chậm hấp thu đường, ổn định đường huyết sau ăn.

Với thành phần từ ức gà, gạo lứt, đậu xanh, hạt sen, khoai lang, chiết xuất quả olive, chiết xuất cỏ ngọt, cải kale, táo, mâm xôi…, chất xơ tự nhiên từ rau củ quả và Inulin trong sản phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho hệ tiêu hóa, giảm cholesterol máu. Sự kết hợp cân đối giữa carbohydrate, protein và lipid giúp duy trì đường huyết ổn định, hạn chế dao động glucose – nguyên nhân gây mệt mỏi và biến chứng mạch máu ở người bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu lâm sàng khẳng định hiệu quả kiểm soát đường huyết

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Cerna có chỉ số đường huyết (GI) = 33, thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và thường được khuyến nghị cho người đái tháo đường. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy sản phẩm phù hợp cho người bệnh tiểu đường type 2, người tiền đái tháo đường, cũng như phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ.

Trong nghiên cứu lâm sàng thực hiện trên nhóm thai phụ bị rối loạn dung nạp đường cho thấy xác suất đường huyết ổn định vào ngày thứ 3 ở nhóm sử dụng Leisure Cerna đạt 72,5%, trong khi nhóm chỉ dùng sữa tiết chế đơn thuần đạt 47,5%. Thời gian trung vị đạt đường huyết ổn định ở nhóm sử dụng Leisure Cerna là 5 ngày, cao hơn so với 3 ngày của nhóm đối chứng. Kết quả này cho thấy Leisure Cerna giúp ổn định đường huyết bền vững, từ đó giảm nguy cơ biến chứng cho thai phụ.

Leisure Cerna là thực phẩm dinh dưỡng y học có chỉ số đường huyết thấp GI = 33 giúp giúp ổn định đường huyết. Nguồn: Orgalife.

Trong một kết quả nghiên cứu khác khi nuôi ăn qua ống thông ghi nhận việc sử dụng súp xay LGI (Leisure Cerna) giúp cải thiện nồng độ pre-albumin máu tốt hơn so với công thức pha chế thông thường. Điều này chứng minh Leisure Cerna không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng tổng thể và khả năng hồi phục của người bệnh.

Với thiết kế dạng soup uống tiện lợi, Leisure Cerna phù hợp cho cả bệnh nhân điều trị nội trú lẫn sử dụng tại nhà. Sản phẩm bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin D, kẽm, canxi, magie, selen và nhóm vitamin B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và giảm nguy cơ biến chứng thần kinh, tim mạch. Leisure Cerna có thể dùng thay thế bữa ăn chính hoặc bữa phụ, đặc biệt trong các giai đoạn người bệnh ăn uống kém, mệt mỏi hoặc phục hồi sau phẫu thuật.

Ngoài ra, Leisure Cerna cũng được khuyến nghị cho người cao tuổi, bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc người mắc bệnh mạn tính cần chế độ ăn kiểm soát năng lượng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Kiểm soát đường huyết hiệu quả không chỉ dựa vào thuốc mà còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng khoa học.

Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife



Địa chỉ: số 46, đường 77, phường Tân Hưng, TP.HCM.