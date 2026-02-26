Trong vài năm qua, Dispatch "im hơi lặng tiếng", không còn công bố các cặp đôi hẹn hò đầu năm mới. Vào năm nay, nam idol Changjo (TEEN TOP) đã "cướp việc" của Dispatch và tự mình công khai mối quan hệ tình cảm cùng bạn gái là rapper Kasper.

Tuy nhiên đến ngày 25/2, nam idol này đã đăng thông điệp đáng lo ngại trên Instagram cá nhân. Anh viết trên: “Một khoảnh khắc mà tôi đã khao khát vô cùng trong sự nghiệp âm nhạc của mình”. Thoạt nhìn, câu nói nghe có vẻ đầy hy vọng, nhưng thông điệp lại hướng đến một mục đích khác: "Tôi hy vọng sẽ không còn khó khăn nào nữa. Tôi thực sự tin rằng thật sai trái khi một hệ thống lại gây ra đau khổ cho nhiều người chỉ vì một điều cơ bản như vậy".

Với thông điệp khó hiểu trên nền đen, Changjo đã khiến người hâm mộ phải lo lắng. Fan tự hỏi tình huống nào đã dẫn đến thông điệp này, bao gồm cả những suy đoán về chuyện tình cảm mới công bố gần đây của anh. Liệu thành viên TEEN TOP gặp khó khăn trong sự nghiệp hay mối quan hệ của anh với bạn gái có vấn đề? Hiện tại, nam idol này chưa lên tiếng trấn an, giải thích cho fan về thông điệp khó hiểu.

Changjo sinh năm 1995, ra mắt cùng TEEN TOP năm 2010, khi chỉ mới 15 tuổi. Trong nhóm, anh là em út kiêm "cỗ máy nhảy". Cùng với TEEN TOP, Changjo đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ với hàng loạt bản hit như Clap, No More Perfume on You, Crazy hay Rocking. Từng là một cậu bé nhút nhát, anh đã có màn dậy thì thành công để trở thành một nam thần sở hữu hình thể săn chắc, gương mặt góc cạnh và phong thái biểu diễn đầy nam tính trên sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, Changjo còn bộc lộ tài năng sáng tác và sản xuất nhạc. Anh đã tham gia viết lời và soạn nhạc cho nhiều ca khúc của TEEN TOP cũng như các dự án solo cá nhân, thể hiện tư duy âm nhạc hiện đại và sâu sắc. Em út TEEN TOP còn khẳng định thực lực ở vai trò diễn viên qua các bộ phim như Sweden Laundry, My Brother’s Friend và phim điện ảnh Makgeolli Girls. Lối diễn xuất tự nhiên giúp anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Vào ngày 7/1, Changjo bất ngờ viết tâm thư công bố chuyện tình cảm. Em út TEEN TOP cho biết trong suốt sự nghiệp, anh phải đối mặt với những giai đoạn bất ổn tinh thần, và bạn gái đã luôn ở bên hỗ trợ, đồng hành để anh trưởng thành theo hướng tích cực. Nam idol khẳng định chuyện yêu đương sẽ không làm thay đổi sự tận tâm của anh đối với âm nhạc và biểu diễn, thậm chí còn giúp anh ổn định cảm xúc và trình diễn tốt hơn. Changjo cũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực chân thành để kết nối với người hâm mộ. Cuối thư, anh cảm ơn fan và khẳng định sẽ tiếp tục đền đáp họ bằng âm nhạc hay và những màn trình diễn xuất sắc.

Bạn gái của Changjo là nữ rapper Kasper, sinh năm 1993, từng là thực tập sinh lâu năm tại DSP Media. Cô gây chú ý lớn với công chúng khi tham gia chương trình rap đình đám Show Me The Money mùa 4, trở thành một trong số ít nữ thí sinh để lại dấu ấn nhờ kỹ thuật rap chắc, flow tốt và phong thái tự tin trên sân khấu.

Trong sự nghiệp, Kasper phát hành một số sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hip-hop underground, đồng thời tham gia các sân khấu, dự án hợp tác và hoạt động nghệ thuật cá nhân. Cô còn đảm nhận vai trò giọng ca chính của ban nhạc No Sleep Club kiêm CEO của 1 thương hiệu mỹ phẩm.

