Buổi sáng nên đánh răng trước hay ăn sáng trước?

Vậy lúc nào mới là hợp lý?

Theo các chuyên gia, với người bình thường, đánh răng trước hay sau ăn sáng đều được , miễn là mỗi ngày duy trì đúng 2 lần.

Bác sĩ Bi Liangjia, Trưởng khoa Răng miệng Bệnh viện số 4 Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) cho rằng, mục đích chính của việc đánh răng là loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trong khoang miệng.

Trong khi ngủ, nước bọt tiết ra ít hơn ban ngày, khiến vi khuẩn phát triển rất nhanh. Sau khoảng 12 giờ, lượng vi khuẩn này đủ tạo mảng bám mới, yếu tố nguy cơ gây sâu răng và bệnh nha chu.

Người đã có sâu răng hoặc dễ sâu răng nên đánh răng sau khi ăn sáng để giảm acid sinh ra khi đồ ăn bám lại trong miệng. Người mắc viêm nha chu nên đánh ngay sau khi ngủ dậy để làm sạch vi khuẩn trước, sau bữa sáng súc miệng kỹ để loại bỏ thức ăn thừa.

Các chuyên gia Bệnh viện Zhongshan (thuộc Đại học Phục Đán, Trung Quốc) nhấn mạnh, duy trì 2 lần/ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút, đặc biệt lần buổi tối là quan trọng nhất . Nếu không đánh răng trước khi ngủ, vi khuẩn sẽ phân giải thức ăn thừa, tạo acid phá men răng, tăng nguy cơ viêm lợi, chảy máu chân răng, miệng hôi và lâu dần gây bệnh răng miệng.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy khoang miệng có thể là “kho dự trữ” của vi khuẩn HP (Helicobacter pylori), loại gây bệnh dạ dày. Khi khoang miệng nhiễm trùng nặng, vi khuẩn có thể vào máu, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch, đồng thời làm khó kiểm soát đường huyết ở người mắc đái tháo đường.

Để bảo vệ răng miệng, chuyên gia lưu ý một số sai lầm thường gặp:

- Chà ngang kéo qua kéo lại: dễ gây mòn cổ răng.

- Thời gian đánh răng quá ngắn: nhiều người chỉ chải vài chục giây.

- Chải răng quá mạnh hoặc dùng bàn chải quá cứng: làm mòn men, tụt lợi.

- Chỉ chải răng, không chải lưỡi: lưỡi là nơi trú ẩn nhiều vi khuẩn.

- Không thay bàn chải đúng hạn: bàn chải nên thay mỗi 3 tháng.

Phương pháp được khuyến nghị hiện nay là kỹ thuật “45 độ”, lông bàn chải đặt nghiêng 45 độ vào viền lợi, chải nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từng nhóm 2-3 răng, tổng thời gian ít nhất 2 phút.

Người răng miệng khỏe có thể dùng bàn chải đầu nhỏ, lông mềm vừa. Người lớn tuổi hoặc bị nha chu có thể ưu tiên lông mềm hơn. Việc vệ sinh lưỡi có thể dùng dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng, hoặc dùng bàn chải lông mềm để chải nhẹ bề mặt lưỡi.

Nguồn và ảnh: QQ