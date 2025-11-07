40 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở một tiệm có tiếng tại TPHCM

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết, từ sáng 6/11 đến khuya cùng ngày tại đây đã tiếp nhận 40 ca nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân ít tuổi nhất là 17 tuổi, lớn tuổi nhất là 59 tuổi. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Tiệm bánh mì được các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng trước khi có biểu hiện bị ngộ độc

Hầu hết nạn nhân là các đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động. Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, các bệnh nhân trước đó đã ăn bánh mì tại tiệm Bánh M.C (ở phường Hạnh Thông).

Sau khi sàng lọc và cấp cứu ban đầu, 38 trường hợp có biểu hiện nhẹ đã được xuất viện về nhà theo dõi, điều trị ngoại trú, 2 trường hợp còn lại có biểu hiện nặng đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Nội Truyền nhiễm của bệnh viện với chẩn đoán bị nhiễm trùng ruột. Hiện tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân trên đã ổn định.

Số lượng người có biểu hiện bị ngộ độc có nguy cơ không dừng lại ở 40 trường hợp. Theo thông tin từ một bệnh viện tư nhân trên địa bàn phường Tân Hòa, TPHCM tại đây cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc. Hiện bệnh viện đang thống kê cụ thể các trường hợp liên quan để báo cáo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 7/11, tiệm Bánh M.C nơi trước đó các bệnh nhân đã mua bánh và sử dụng được cho là nguồn gốc gây ra biểu hiện ngộ độc đã đóng cửa. Người dân địa phương cho biết đây là cửa hàng bánh mì có tiếng, bán nhiều năm và rất đông khách.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu thực phẩm và điều tra nguồn gốc nguyên liệu để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ nghi ngộ độc tập thể này.

