Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng

Dưới đây là 4 loại rau củ như vậy, nhiều gia đình vẫn ăn, nhưng ít người biết chúng an toàn hơn mức tưởng tượng.

1. Khoai mỡ

Khoai mỡ là loại củ nằm hoàn toàn trong đất, ít bị côn trùng tấn công, mức can thiệp thuốc rất thấp. Lớp vỏ dày, khi chế biến lại gọt bỏ, nên nguy cơ tồn dư càng giảm.

Khoai mỡ giàu chất xơ và protein đặc trưng, khi ăn tạo độ sánh. Trong tiết trời hanh, món khoai mỡ giúp làm dịu đường tiêu hóa, phù hợp cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

2. Củ sen

Củ sen nằm trong bùn nước, phần lá, hoa nổi trên mặt nước nên gần như không cần xử lý hóa chất để chống sâu bệnh. Củ sen tươi, giòn, có vị ngọt thiên nhiên, thường được xem là món giảm khát, giảm nóng trong mùa khô hanh.

Củ sen chứa vitamin C, chất xơ, sắtcó thể dùng nấu canh, xào, hoặc ăn sống (nếu đảm bảo vệ sinh).

3. Bí đỏ

Bí đỏ có lớp lông mịn trên cuống và vỏ quả, giúp hạn chế côn trùng cắn phá. Cây bí phát triển nhanh, ít cần thuốc trong thời gian sinh trưởng.

Bí đỏ giàu beta-carotene (tiền chất vitamin A) và pectin có lợi cho mắt, hỗ trợ điều hòa đường huyết và mỡ máu. Món bí hấp, bí nấu cháo mùa thu vừa rẻ, vừa dễ ăn.

4. Khoai lang

Khoai lang là cây củ điển hình nằm sâu trong lớp đất trong suốt quá trình lớn lên. Mùa thu là thời điểm khoai lang ngon nhất, độ ngọt cao hơn, thịt bở và thơm.

Khoai lang nhiều chất xơ hơn gạo, có thể dùng thay một phần tinh bột trắng. Ngoài ra còn cung cấp nhiều kali, vitamin nhóm B, nguồn năng lượng “lành” cho những ngày se lạnh.

Vì sao những loại rau củ này “đáng tiền hơn”?

Bản chất của chúng là ít phải sử dụng hóa chất ngay từ đầu . Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm đến tồn dư thuốc trừ sâu, đây là lựa chọn phù hợp: ăn theo mùa, theo tự nhiên của cây.

Nguồn và ảnh: Sohu