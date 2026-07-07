Bụng to như "chửa", người đàn ông 50 tuổi sốc khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" trong người

Một người đàn ông có vòng bụng ngày càng phình to bất thường trong nhiều tháng đã phải nhập viện cấp cứu. Kết quả thăm khám khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi phát hiện một khối u "bí ẩn" nặng gần 8 kg nằm trong ổ bụng.

Vừa qua, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phẫu thuật thành công, lấy trọn vẹn khối u ổ bụng nặng gần 8kg cho một bệnh nhân sau nhiều tháng trì hoãn điều trị và tự ý sử dụng thuốc nam, khiến khối u phát triển lớn và gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng.

Bệnh nhân sinh năm 1966, ngụ tại Tp.HCM, nhập viện trong tình trạng bụng phình to bất thường.

Theo lời người bệnh, khối u đã được phát hiện cách đây khoảng 6 tháng, nhưng thay vì đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị, ông lại tự ý dùng thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự thu nhỏ.

Trong thời gian này, khối u tiếp tục phát triển nhanh, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày và làm sức khỏe người bệnh ngày càng suy giảm. Chỉ khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới đến Bệnh viện Nhân dân 115 để thăm khám.

Các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u ổ bụng cho bệnh nhân. Ảnh BVCC.

Tại viện qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương và chỉ định phẫu thuật khẩn trương.

Ca đại phẫu diễn ra an toàn. Các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn vẹn khối u ổ bụng có trọng lượng gần 8kg ra khỏi cơ thể người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe đã bước đầu ổn định và đang tiếp tục hồi phục tốt.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, người dân khi phát hiện khối u hoặc nhận thấy các dấu hiệu bất thường trên cơ thể cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ngoài ra các sĩ nhấn mạnh, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc các phương pháp điều trị truyền miệng khi phát hiện khối u hay các dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa giúp xác định chính xác nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và nâng cao hiệu quả điều trị.

(t/h Thời báo VTV, Tri Thức & Cuộc sống)