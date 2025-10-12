Concert Em Xinh Say Hi D-2 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã khép lại, nhưng dư âm về đêm nhạc hội vẫn thu hút độ thảo luận cao trên MXH. Sau thành công của D-1 ở TP.HCM, người hâm mộ từ các tỉnh thành đã đổ bộ tới Thủ đô để FOMO bằng được, cùng 30 nghệ sĩ nữ khuấy đảo không gian âm nhạc.

Quỳnh Anh Shyn, nửa sau gameshow bất ngờ viral nhờ miếng hài duyên dáng cùng gu thẩm mỹ đỉnh, nhận được sự chú ý không nhỏ tại concert lần này. Khán giả mong đợi vào màn hóa thân của cô qua từng tạo hình như “tắc kè hoa”. Góp mặt trong 5 ca khúc gồm Việt Nam Hơn Từng Ngày, Đồng Dao Xinh Gái, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Gã Săn Cá và Cách Yêu Đúng Điệu, Quỳnh Anh Shyn mỗi lần xuất hiện là một kiểu tóc, một kiểu outfit tone-sur-tone với chủ đề.

Quỳnh Anh Shyn mỗi lần xuất hiện là một kiểu tóc, một kiểu outfit tone-sur-tone với chủ đề

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền một vài bức ảnh chụp khoảnh khắc Quỳnh Anh Shyn lộ bụng. Cụ thể, cô nàng hoá tiên cá trong tiết mục Gã Săn Cá, ngoi lên từ chiếc rương kho báu. Tuy nhiên, có lẽ do bộ đồ quá chật nên phần da bụng bị đẩy lên, khiến nữ fashionista lộ ngấn mỡ. Điểm cộng là cô nàng trình diễn tự tin, ánh mắt mê hoặc nên sự chú ý đến “bé mỡ” cũng đã bị phân tán đi một xíu.

Đoạn video bóc trần "bé mỡ" của Quỳnh Anh Shyn

Ở những sân khấu khác, dân tình trông thấy Quỳnh Anh Shyn vẫn eo ót, thon thả - càng khẳng định cô nàng bị bộ cánh tiên cá báo hại. Ở ngoài đời thật, Quỳnh Anh Shyn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m67, body săn chắc vô cùng quyến rũ. Lợi thế hình thể cùng gương mặt cá tính giúp cô chinh phục nhiều nhà mốt thế giới, trở thành gương mặt sừng sỏ trong giới mộ điệu.

Bộ outfit quá chật khiến phần da bụng của Quỳnh Anh Shyn bị đẩy lên

Netizen bày tỏ sự thích thú trước những tấm hình “dở khóc dở cười này”. Họ cho biết hiếm khi bắt gặp một nghệ sĩ nữ lộ bụng ngấn mỡ như này, đặc biệt là Quỳnh Anh Shyn thì càng khó hơn nhiều lần. Một số ý kiến trêu cô nàng chắc tranh thủ ăn tối sau cánh gà, chưa kịp tiêu thì đã phải lên sân khấu diễn.